Палмер удивил фанатов: назвал игрока, которому доверил бы пробить решающий пенальти, если бы от этого зависела его жизнь

Коул Палмер, похоже, неплохо разбирается в футболе. Лидер «Челси» удивил фанатов, когда его попросили назвать игрока, которому он доверил бы пробить решающий пенальти, если бы от этого зависела его жизнь.

«Я бы назвал Марио Баллотели, доверяю ему. Серьезно, зайдите на ютуб и посмотрите его пенальти. Либо Айвен Тоуни».

Марио, игравший в Англии за «Сити» и «Ливерпуль», за карьеру забил 48 голов с пенальти за свою карьеру.

И не реализовал лишь пять ударов с отметки: три - за «Милан» и два «Ниццу». В АПЛ не было ни одного промаха: