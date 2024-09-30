Выездная форма «МЮ» на следующий сезон будет выполнена в совершенно новых для клуба цветах

Выездная форма «МЮ» в следующем сезоне будет представлена ​​в никогда ранее не использовавшейся клубом цветовой гамме, состоящей из белого, светло-лавандового и темно-сливового цветов.

В преддверии сезона 2024/25 «Юнайтед» объявил о сделке с американской технологической компанией Qualcomm, ее бренд Snapdragon заменил TeamViewer в качестве спонсора на передней стороне футболки.

Специализированный портал Footy Headlines сообщает, что выездная футболка «МЮ» в сезоне 2025/26 будет выполнена в этой необычной цветовой грамме.

Шорты от этого комплекта также будут темно-сливового цвета, в то время как домашняя форма традиционно останется красной.