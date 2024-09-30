«Таких сейчас не хватает». В 2013-м Пуойль показал, как реагировать на брошенные предметы

Матч «Атлетико» и «Реала» (1:1) был приостановлен во втором тайме, когда болельщики хозяев бросили различные предметы во вратаря Тибо Куртуа: зажигалку и даже пакет с мусором.

Бельгиец поднял ее и показал арбитру. А затем отправил обратно несколько брошенных в него предметов. А после гола «Реала» праздновал перед трибунами – такое поведение еще больше разожгло болельщиков «Атлетико».

В 2013 году «Барселона» встречалась с мадридским «Реалом» на «Бернабеу». Болельщики «Мадрида» бросили на поле зажигалку.

Жерар Пике поднял ее и хотел показать арбитру, но Карлес Пуйоль остановил его, взял зажигалку и просто выбросил ее.

Опытный центральный защитник просто хотел, чтобы игра продолжалась, и не желал отвлекаться на провокации фанатов.

«Таких сейчас не хватает», – написал один из пользователей в комментариях.

«Покажите это действующим игрокам «Реала», – добавил другой.