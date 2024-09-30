Герои 10-го тура РПЛ: Кордоба уложил «Зенит», очередной защитник ЦСКА хорош в атаке, Дзюба теперь и забивает

Сборная 10-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Евгений Ставер, вратарь, «Рубин» (2,68%) – 7 очков

Принял участие в безголевом матче «Факела» и «Рубина». В сухаре своей команды сыграл важную роль, отразив три удара – то есть получил бонусное очко. Впереди «Ахмат» (д), «Динамо» (д) и «Оренбург» (г). Если Ставер уже есть, продавать не стоит, но покупка очень зависит от конкретно вашей стратегии.

Хелвен, защитник, ЦСКА (0,68%) – 15 очков

Защитники в ЦСКА очень важны еще и в атаке. Угадать, кто именно вытащит очередной матч сложно. С «Ахматом» здорово сыграл Хелвен, оформивший 1+1. Впереди московское «Динамо», покупать под эту игру Хелвена странно.

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Александр Филин, защитник, «Химки» (0,75%) – 6 очков

Второй тур подряд в сборной. «Химки», не сушившие с начала сезона, выдали вторую подряд нулевую ничью, с дешевым Филиным (5). Но календарь трудный: «Краснодар» (г), «Локомотив» (д) и московское «Динамо» (д) кого угодно напугают. Брать Филина не стоит.

Стефан Лончар (4,58%), полузащитник, и Артем Дзюба (2,30%), нападающий, оба – 7 очков, «Акрон»

Третий тур подряд в сборной Лончар! Рядом с Артемом Дзюбой у него очень многое получается в атаке. «Акрон» обыграл на выезде «Ростов», впереди «Пари НН» (д) и «Зенит (д). На следующий тур хороший вариант, против «Зенита» на первом плане должен быть Дзюба.

Джон Кордоба, нападающий, «Краснодар» (8,81%) – 10 очков

Решил судьбу матча с «Зенитом», катившегося к нулевой ничьей. Сделал 1+1 и доказал, что в хорошей форме. Не уходит без гола трижды подряд, а впереди «Химки» (д), «Спартак» (г), Крылья Советов (г) и «Оренбург» (д). Взять Кордобу не будет ошибкой.

Дедлайн 11-го тура – 5 октября (суббота) в 14:00 мск. Тур откроет матч «Акрон» – «Пари НН».