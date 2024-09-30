Сенсация: ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Арису» Шапи. Из-за этого гола от экс-игроков «Сити» и «Барсы»

Увидели на Спортсе’’ с комментарием Эльвина Керимова.

Спортс’’ показал первый в сезоне матч чемпионата Греции – и сразу сенсация! ПАОК проиграл «Арису» в дерби (0:1). Решающий мяч – от экс-игрока «Манчестер Сити» Ману Гарсии. Наши легионеры тоже сыграли.

Все россияне вышли во втором тайме. Запомнился только удар Чалова в створ

Гарсия блеснул на 63-й минуте: мощно пробил с острого угла, вратарь ПАОКа Доминик Котарски не ждал такого удара.

Ману – один из лидеров «Ариса»: дважды забил, раз отдал в шести матчах чемпионата Греции. Голевую Гарсии сделал соотечественник Мартин Монтойя – бывший защитник «Барселоны». Испанский гол оформил победу «Ариса», оба героя числились в топ-клубах.

Все россияне сыграли. Федор Чалов и Магомед Оздоев за ПАОК, а Магомед-Шапи Сулейманов – в «Арисе». Все начали в запасе, но вышли во втором тайме. Чалов на 87-й минуте развернулся и пробил из штрафной – в руки вратарю, но хотя бы создал опасность. Остальные запомниться ничем не успели.

ПАОК упустил лидерство в чемпионате Греции. «Олимпиакос» сравнялся с действующим чемпионом (по 13 очков) после победы над «Атромитосом» (2:0), впереди по дополнительным показателям. Их обошел АЕК благодаря победе над «Панатинаикосом».

Спортс’’ эксклюзивно покажет следующий домашний матч ПАОКа – 6 октября на выезде против «Левадиакоса». Начало – в 19:30 мск.

Автор победного гола принадлежал «Сити». Давид Сильва дарил ему медаль за победу в Кубке лиги

«Сити» выцепил Ману Гарсию из академии хихонского «Спортинга» весной 2013-го, когда к нему присматривались скауты «Реала» и «Барселоны». Ману переехал в Англию только через полгода (когда исполнилось 16), «Сити» заранее заплатил 250 тысяч евро.

Гарсия играет «десяткой», лучше всего у него получаются резкие обостряющие передачи. В октябре 2014-го он принес «Сити» победу в юношеском дерби с «Юнайтед». Успел забить и за основу – в матче Кубки лиги против «Кристал Пэлас» (5:1). Ману жил в тренировочном комплексе «Сити», а в центр города обычно гонял на трамвае.

Парень влюбился в футбол благодаря ЧМ-2006 в Германии. «За полгода до этого я ничего не слышал о Деннисе Бергкампе. Потом начал смотреть видео и просто влюбился, потому что он невероятный футболист», – рассказал Ману для Goal.com.

Пеп Гвардиола не впечатлился, и Гарсия три года гонял по арендам. В 2018-м попал в «Тулузу» – там рассказал, что Давид Сильва подарил ему медаль за победу в Кубке лиги-2016. В том розыгрыше Ману провел два матча в основе – против «Сандерленда» и «Кристал Пэлас», но не попал в заявку на финал с «Ливерпулем», смотрел с трибун.

Тогда Гарсии было всего 18, а опытный Силва поддержал юного соотечественника: «Он спросил, вручили ли мне медаль. Я ответил, что нет, тогда Давид просто снял свою и повесил на меня. Он всегда хорошо относился ко мне, всегда подсказывал. Я благодарен ему за все».

Ману уже 26 лет, уровень топ-клуба Гарсия не тянет. А в январе 2023-го еще и порвал кресты – выпал почти на девять месяцев, но в «Арисе» по-прежнему на первых ролях.

ПАОК Чалова и Оздоева: как они там? Будет второе золото подряд? Посмотрим их матчи на Спортсе’‘

Фото: x.com/PAOK_FC ; Фото: East News /PAUL GREENWOOD / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP, LINDSEY PARNABY / AFP