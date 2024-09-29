Норвежский судья стильно назначил пенальти. Перед этим арбитр элегантно растянулся в штрафной

Матч очередного тура норвежского чемпионата между «Оддом» и «КФУМ» (1:3) перестал быть томным благодаря комичному моменту, который организовали в первом тайме один из игроков и судья.

Защитник хозяев срубил в штрафной соперника, арбитр все видел и хотел дать свисток, но споткнулся и упал. Параллельно с ним грохнулся на газон другой футболист, на которого отдавали передачу. Получилось очень комично.

Мужчина со свистком сделал вид, что ничего не было, встал на колено и указал на точку.

За синхронность − 10 баллов, за нырок в штрафной − желтая карточка судье.