«Так же ужасно, как когда Моуринью избавился от Де Брюйне»: фаны «Сити» предъявляют Гвардиоле за уход Палмера

После покера Коула Палмера в матче «Челси» против «Брайтона» (4:2) фанаты «Сити» снова припомнили Пепу Гвардиоле продажу игрока год назад.

«Избавиться от Палмера - еще более плохое решение, чем когда Моуринью избавился от Де Брюйне. Нужно было его сохранить».

«Продажа Палмера - худшее решение Гвардиолы в его тренерской карьере».

«Палмеру так повезло, что Гвардиола не его тренер, потому что прямо сейчас Пеп ходил бы взад-вперед по боковой линии, горя желанием заменить его».

На самом деле, Гвардиола не хотел отпускать Палмера из клуба, но сам игрок настаивал на уходе два года.

«Он исключительный игрок. Я много раз говорил, что не дал ему тех игровых минут, которые, он, возможно, заслужил и теперь получает в «Челси». Я полностью понимаю это. Он застенчивый парень с большим потенциалом. Случилось так, как случилось.

Он потрясающе играет, что я могу сказать? Решение было принято по многим причинам. Он просил отпустить его в течение двух лет, а я просил остаться. Он сказал, что хочет уйти, что мы могли сделать? Я сказал: «Останься, потому что Рияд [Марез] ушел», но он два года хотел уйти».

Коул покинул манчестерский клуб в летнее трансферное окно перед стартом прошлого сезона, перейдя в «Челси» за 42,5 млн фунтов.

В дебютном сезоне в Лондоне у него 22+11 в АПЛ, в этом сезоне уже 6 голов и 4 ассиста.