Триппьер странно переобулся с «Сити» – бегал в adidas и Puma одновременно. Зачем?
Необычно.
Бутсы Кирана Триппьера привлекли внимание не меньше ничьей «Ньюкасла» с «Ман Сити» (1:1). Защитник поменял обувь прямо во время игры и бегал в двух разных брендах одновременно.
Триппьер начал матч полностью в красных adidas X Speedflow. На 15-й минуте внезапно устроил пит-стоп на кромке поля, но почему-то поменял только правую бутсу: надел фиолетовые Puma Ultra cleat. Левая осталась на месте.
Бегал так до конца тайма.
После перерыва Триппьер вышел уже полностью в Puma. И что это было?
Сайт Footy Headlines предполагает, что Триппьер сделал так специально – намекнул потенциальным новым спонсорам. Более 10 лет защитник сотрудничал с adidas, но недавно контракт закончился, продлевать не стали. Решил привлечь других экипировщиков.
У английских медиа есть другая причина: пишут, что Киран почувствовал болевые ощущения после заблокированного удара Джека Грилиша на 15-й минуте и потом несколько раз трогал правую стопу. Как раз тогда он сменил обувь – возможно, на более удобную.
В прямом эфире комментатор TNT Sports Даррен Флетчер ничего не понял: «Это выглядит странно. Возможно, новый тренд в АПЛ».
Сам Триппьер в этом сезоне выходит в разных бутсах: успел попробовать и adidas, и Puma. Теперь совместил.
Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press /Global Look Press; Gettyimages.ru/Stu Forster
А чтобы не терять время, переобул только одну бутсу и в перерыве уже спокойно переобулся)))
Видел момент в трансляции. Там вроде реально с Грилишем при столкновении болезненно получилось (вроде даже бутса та и слетела, но это не помню).
И суть в том, что Ньюкасл уже бежал угловой разыгрывать. Поэтому он очень спешил переобуться, чтобы принять участие в розыгрыше (запомнил момент, потому что думал, что он будет исполнять угловой, поэтому спешил, а навешивал Холл).
И после перерыва уже спокойно переодел в комфортную.
А тут прям теории заговора: "заигрывает со спонсорами"