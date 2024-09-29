Триппьер странно переобулся с «Сити» – бегал в adidas и Puma одновременно. Зачем?

Необычно.

Бутсы Кирана Триппьера привлекли внимание не меньше ничьей «Ньюкасла» с «Ман Сити» (1:1). Защитник поменял обувь прямо во время игры и бегал в двух разных брендах одновременно.

Триппьер начал матч полностью в красных adidas X Speedflow. На 15-й минуте внезапно устроил пит-стоп на кромке поля, но почему-то поменял только правую бутсу: надел фиолетовые Puma Ultra cleat. Левая осталась на месте.

Бегал так до конца тайма.

После перерыва Триппьер вышел уже полностью в Puma. И что это было?

Сайт Footy Headlines предполагает, что Триппьер сделал так специально – намекнул потенциальным новым спонсорам. Более 10 лет защитник сотрудничал с adidas, но недавно контракт закончился, продлевать не стали. Решил привлечь других экипировщиков.

У английских медиа есть другая причина: пишут, что Киран почувствовал болевые ощущения после заблокированного удара Джека Грилиша на 15-й минуте и потом несколько раз трогал правую стопу. Как раз тогда он сменил обувь – возможно, на более удобную.

В прямом эфире комментатор TNT Sports Даррен Флетчер ничего не понял: «Это выглядит странно. Возможно, новый тренд в АПЛ».

Сам Триппьер в этом сезоне выходит в разных бутсах: успел попробовать и adidas, и Puma. Теперь совместил.

Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press /Global Look Press ; Gettyimages.ru /Stu Forster