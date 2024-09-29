🔥 «Осасуна» уничтожает «Барсу». Второй пропущенный – ответ всем, кто сомневается в подписании Шченсны 😳

Войчех Шченсны близок к подписанию контракта с «Барселоной». А после матча с «Осасуной», похоже, станет еще ближе.

«Барса» провалила первый тайм гостевого матча 8-го тура Ла Лиги, пропустив сразу два мяча. А в атаке полный мрак без Ламина Ямаля.

Второй гол – особенно важный. Брайан Сарагоса уже оформил 1+1, но как он уложил Пенью...

Конечно, нельзя сказать, что Иньяки грубо ошибся. Но такое «футбольное унижение» может отрицательно повлиять на уверенность. А для голкипера это особенно критично.