Пас-шедевр: чудо участника 1:10 от «Сочи». Cам не понял, как это сделал

Вы ждали такого во Второй лиге?

Leon Вторая лига удивляет даже пасами: Сергей Кочканян из ставропольского «Динамо» подбросил мяч пяткой настолько красиво, что взялся за голову от шока.

Кочканян отдал такой пас, что офигел сам. Как у него так получилось?

Яркий момент случился в матче с махачкалинским «Динамо-2». Уже в добавленное время, при счете 3:0, Кочканян красиво отпасовал пяткой в штрафную махачкалинцев, а защитники нарушили правила в борьбе с Дмитрием Мичуренковым.

Присмотритесь и попытайтесь понять, как он так вообще положил мяч на ногу? Как направил? Кажется, сам не понял и от этого схватился за голову.

Аслан Дышеков уверенно реализовал – 4:0.

Кстати, еще шедевр едва не влетел на 78-й минуте, когда нападающий Махач Абдулхамидов пробил через себя, но вратарь «Динамо-2» Зайнудин Зайнудинов в прыжке потащил.

Ставропольское «Динамо» не проигрывает в чемпионате 20 матчей подряд, но в таблице все равно только гонится за «Форте» из Таганрога.

«Было прикольно и интересно». Сергей получил те самые 1:10 от «Сочи» – и не расстроился

Кочканяна вы можете помнить по ковидным 1:10 за «Ростов» – он провел против «Сочи» провел весь второй тайм. Это экс-капитан «Ростова»-2003, дебютировал в молодежном первенстве в 16 лет и 2 месяца. Сейчас Кочканяну 21, он поиграл за сборную Армении U21, постоянно играет в ставропольском «Динамо».

Сергей, кстати, родом из Сочи, только летом 2019-го его пригласили в «Ростов». И уже через год он дебютировал в РПЛ с тех самых 1:10.

«Тренеры перед матчем нам сказали: выходите на поле – и получайте удовольствие от футбола, за нас будет болеть вся страна, – вспоминал Кочканян в разговоре с пресс-службой «Динамо». – Конечно, не так я представлял себе дебют в Премьер-лиге, вряд ли о таком результате мечтает любой футболист. Но все равно у меня осталось больше положительных впечатлений: красивый стадион, болельщики на трибунах, телетрансляция… Одним словом – Премьер-лига! Было прикольно и интересно».

«Ростов» тогда представил его как юношу, который «отличается неуступчивостью и готов выгрызать все мячи в центре поля». Сергей был опорным полузащитником, а в «Динамо» сначала играл правого латераля.

«Я практически на протяжении всего футбольного пути, в том числе в «Ростове», играл в центре поля. Но в какой-то момент тренеры перевели меня на фланг обороны, на этой позиции я играл и в «Динамо». А вскоре меня начали выпускать справа же, но в атаке. Я на этой позиции чувствую себя вполне комфортно. Мне нравится играть и в обороне, и в атаке», – говорит футболист.

В атаке ему правда комфортно. Иначе – не отдавал бы такие классные передачи.

Драка и восемь удалений – так закончился прошлый матч этих команд

В конце мая ставропольское «Динамо» выиграло у махачкалинцев только 3:2. А в конце матча команды подрались – игроки лупили друг друга кулаками и ногами. Судья Виталий Дорошенко показал сразу несколько красных карточек.

Поначалу сложилось впечатление, что удалений было не меньше десяти, из них – шесть или семь у действующих игроков. В графике сначала было 2:4 по красным, потом стало 2:3. Разобраться с первого раза сложно было всем.

В официальном протоколе на сайте Второй лиги сначала значились только три красные. Потом их число возросло до восьми, по четыре у каждой из команд. У ставропольцев удалили троих игроков с поля плюс запасного Кодзасова, а у махачкалинцев – четверых.

По видео в конце матча так и казалось: «Динамо-2» доигрывало всемером, а ставропольское «Динамо» – ввосьмером.

Юниоры «Ростова», получившие 1:10 от «Сочи». Где они сейчас?

Фото: РИА Новости /Артур Лебедев