🚨 «Реал» намерен подписать одного из основных игроков «МЮ» следующим летом

«Реал Мадрид» нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед».

Столь неожиданная новость сегодня облетела британские СМИ.

Не секрет, что «сливочные» ищут достойное укрепление обороны. Сейчас клуб активно раздумывает над кандидатами на правый фланг, где действует лишь 32-летний Дани Карвахаль и непрофильный 33-летний Лукас Васкес.

Главный кандидат - Трент Александер-Арнолд. Защитник «Ливерпуля» может присоединиться к королевскому клубу летом 2025-го. Но многое зависит от переговоров по новому контракту англичанина с мерсесайдцами.

Так вот, кандидат №2 - Диогу Далот. Согласно Fichajes, «Реал» рассматривает португальца в качестве запасного плана.

Контракт Далота с «МЮ» истекает только летом 2028-го. Кроме того, манкунианцы могут его продлить на 12 месяцев. Поэтому «Реалу» предстоят непростые переговоры и солидная компенсация.