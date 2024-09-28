Дочь Моуринью выходит замуж – ей уже 28. Дата свадьбы с учетом календаря Жозе

2005 год. Жозе Моуринью празднует чемпионство в АПЛ с семьей. Слева от него держит кубок его дочь Матильда.

В этом году она выходит замуж: 28-летняя Матильда Моуриньо свяжет узы брака с Дэнни Грэмом середине в октября.

Однако это не бывший нападающий, забивавший за «Уотфорд», «Суонси» и «Блэкберн». Этот Грэм – директор и соучредитель консалтинговой компании Agace and Graham, специализирующейся на недвижимости.

Тем не менее, Грэм неравнодушен к футболу: в августе 2016 года он работал в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Турецкое издание Haberler сообщает, что пара поженится 12 октября, а испанская Marca утверждает, что церемония пройдет в португальском городе Азейтао.

Матильда и Дэнни вместе с 2016 года, в августе прошлого года пара обручилась. Похоже, дата свадьбы была выбрана с учетом международного перерыва, чтобы Моуриньо смог присутствовать на торжестве.

Второй международный перерыв начинается 6 октября и заканчивается 14 октября, так что главный тренер «Фенербахче» сможет проводить дочь к алтарю.

В последнюю игру перед перерывом «Фенербахче» отправится в Твенте на матч Лиги Европы 3 октября. «Фенербахче» Моуриньо занимает второе место в чемпионате с четырьмя победами, одной ничьей и одним поражением.