«Какого хрена ты делаешь?» Беллингем рассказал о привычке во время еды, от которой Анчелотти в шоке

Выступая на презентации игры EA FC 25, Джуд Беллингем заявил, что часто оставляет Карло Анчелотти в шоке от особенной привычки.

«Когда я пью капучино и добавляю в него мед, мой тренер [Анчелотти] смотрит на меня так: «Какого хрена ты это делаешь?», – сказал Беллингем.

Должно быть, эту привычку Беллингем перенял за годы, проведенные в Англии. Анчелотти – итальянец, не терпящий никаких подсластителей в кофе.

Эта история – еще одно подтверждение отличных отношений между Карло Джудом. Недавно англичанин рассказал, как Анчелотти пошутил, что «Реал» подписал не того Беллингема, имея в виду его младшего брата Джоба.