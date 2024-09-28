Эми Мартинеса все же забанили за трофей у паха. Повторил жест уже с Кубком Америки

Эмилиано Мартинес отдохнет во время октябрьского перерыва на матчи сборных. Дисциплинарный комитет ФИФА обратил внимание на поведение аргентинского голкипера и отстранил его на две игры: против Венесуэлы и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

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В сентябре аргентинцы играли против Чили (3:0) и Колумбии (1:2) – и Мартинес напрашивался на потенциальную дисквалификацию в каждом из матчей.

Домашняя игра с чилийцами стала первой после летней победы на Кубке Америки. Команда отпраздновала победу вместе с болельщиками – и Эмилиано сделал это уже в привычной манере. Взял реплику трофея и сделал традиционный жест.

А после поражения от колумбийцев Мартинесом руководили уже негативные эмоции: он ударил камеру одного из колумбийских операторов, задев руку.

Колумбийская ассоциация спортивных журналистов сразу же призвала ФИФА применить санкции: «Его нельзя считать примером для новых поколений. Ударить оператора по руке, чтобы аппаратура упала на траву – посягательство на свободу слова, которое наш профсоюз не признает».

ФИФА отреагировали на оба события: следующие два матча сборной Мартинес пропустит.

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Кубок Америки у паха сразу же напомнил о выходке Эмилиано после победы на ЧМ-2022: в религиозном Катаре он проделал то же самое с наградой лучшему вратарю турнира.

К счастью, главный трофей такая участь не постигла.

Тогда же голкипер показывал неприличные жесты болельщикам сборной Франции, в раздевалке объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер», а затем еще и притащил куклу-пупса с лицом Килиана на чемпионский парад.

К этому наказанию от ФИФА Мартинес шел уже давно.

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Фото: Gettyimages.ru /Daniel Jayo, Clive Brunskill