😱 Если бы «Барселона» купила акции NVIDIA вместо Гризманна, то сейчас могла бы подписать всех игроков «Реала», «Сити» и «Баварии» 🫤

В 2019-м «Барселона» решила подписать Антуана Гризманна у «Атлетико» за €120 млн. А через четыре года он вернулся обратно за €20 млн.

Гениальность трансфера подвергать сомнениям не будем. НО!

Если бы в тот день каталонцы вложили эти деньги в акции NVIDIA, то, помимо кучи дорогущих видеокарт, у них сейчас было бы €3,568 млрд. Только представьте, каким был бы футбол с такой финансово стабильной «Барсой».

Этой суммы хватило бы, чтобы купить половину «Реала» – не игроков, а целый клуб! На футболистов хватило бы и трети...

Добавим, что в июне NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple. Ее акции выросли за пять лет почти на 3500%.