😱 Если бы «Барселона» купила акции NVIDIA вместо Гризманна, то сейчас могла бы подписать всех игроков «Реала», «Сити» и «Баварии» 🫤
В 2019-м «Барселона» решила подписать Антуана Гризманна у «Атлетико» за €120 млн. А через четыре года он вернулся обратно за €20 млн.
Гениальность трансфера подвергать сомнениям не будем. НО!
Если бы в тот день каталонцы вложили эти деньги в акции NVIDIA, то, помимо кучи дорогущих видеокарт, у них сейчас было бы €3,568 млрд. Только представьте, каким был бы футбол с такой финансово стабильной «Барсой».
Этой суммы хватило бы, чтобы купить половину «Реала» – не игроков, а целый клуб! На футболистов хватило бы и трети...
Добавим, что в июне NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple. Ее акции выросли за пять лет почти на 3500%.
Да и капитализация Нвидиа превышает реальную стоимость его активов в десятки раз, поэтому ежедневный/недельный/месячный объём торгов по этой позиции довольно маленький (поэтому и такая волатильность в стоимости).
Знаменитый национальный фонд Норвегии , в прошлом году, не смог слить их акции даже на объём в 30 млн $. После вброса на 12 млн , цена пошла в нижние годовые экстремумы и они перестали размещать их в стакане