⚡ «Барселона» договорилась по деньгам с де Йонгом. Он получит €18 млн, если покинет клуб в 2025-м

«Барселона» договорилась с Френки де Йонгом, что выплатит задолженность по зарплате в виде 18 миллионов евро, если он покинет клуб следующим летом, сообщает портал Football Transfers.

Главная цель этого шага – освободить место под нового игрока. Ожидается, что каталонцы летом попытаются подписать Эрлинга Холанда или Виктора Дьокереша.

Проблема в том, что де Йонг – самый высокооплачиваемый игрок «Барсы». Сейчас он зарабатывает около €1,1 млн в неделю, а действующий контракт истекает лишь в 2026 году.

Ранее сообщалось, что голландец намерен отработать контракт до конца. Помимо расходов на зарплату, так каталонцы лишатся компенсации от трансфера в другой клуб.

Изменить решение Френки побудили новые проблемы, возникшие в последний сезон – травмы и серьезная конкуренция с молодыми игроками.