📹На тренировке Левандовского и Ямаля поставили друг против друга в одном упражнении. Выглядит это довольно комично

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик тот еще шутник. На последней командной тренировке в одном из упражнений немец поставил молодого вундеркинда Ламина Ямаля против Роберта Левандовского.

Можно лишь догадываться, какие показатели и умения должны во время него развиваться, но предположим, что сила и выносливость. Вполне вероятно, что таким образом Флик пытается имитировать верховую борьбу в штрафной.

Как бы там ни было, несмотря на то, что за последнее время Ламин Ямаль заметно набрал мышечной массы, его противостояние с Робертом Левандовским, который, по мнению его жены, выглядит на 25 лет , со стороны все смотрелось как битва Давида и Голиафа.

Судя по смеху Ямаля, ему точно понравилось то, что происходило.

Недавно в интервью Bleacher Report Роберт Левандовски очень лестно высказался о юном коллеге.

Сейчас легко сказать «конечно, я вижу в нем лучшего вингера в мире», но ему 17 лет. Футбольная карьера длинная. Иногда не важно то, как ты начинаешь, важнее, как ты заканчиваешь и как пройдут следующие годы. Не два или три, а следующие 10-15».

«Через 15 лет ему будет 32. Смотря на новое поколение, вижу огромный вызов со стороны соцсетей. В один день ты герой, а в другой − ты приземлен. Желаю ему быть сильным, сделать долгую карьеру, и неважно, что люди говорят сейчас или что будут говорить, он должен твердо стоять на земле и думать: «Это часть моей жизни, хочу наслаждаться футболом и подарить болельщикам много счастья».

«В конце концов, он должен понять, что футбол − это часть жизни. Так было и в моем сознании, и я знаю, что, возможно, я теперь старше, поэтому мне легче с этим смириться. Сейчас Ламин на пике ажиотажа, но важнее, чтобы люди из его окружения оставались адекватными и объясняли ему, что игра − это не те пять моментов, которые занимают даже не два или три года, а путь в 10-15-17 лет».