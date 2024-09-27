Жена Левандовского рассказала, как ее муж в 36 лет выглядит на 25

В интервью испанским СМИ Анна Левандовски сказала: «Роберту 36 лет, но он выглядит на 25. Это благодаря здоровому образу жизни, который он ведет».

С Анной трудно не согласиться, ведь Левандовски выглядит очень подтянутым, почти не получает травм и продолжает забивать. В этом сезоне поляк наколотил уже семь мячей в семи матчах за «Барсу» в Ла Лиге.

Жена Левандовского – не только бывшая каратистка, но и нутрициолог. По ее советам Роберт начинает прием пищи с десерта, а также спит на одном боку.