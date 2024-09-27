Фло все знал? Президент «Мадрида» несколько лет назад предсказал «ЗМ» Винисиуса

Вряд ли кто-то сильно удивится, когда увидит 28 октября «Золотой мяч» от France Football в руках у вингера «Мадрида» Винисиуса Жуниора.

Испанская Marca была одной из первых, кто сообщил: судьба главной индивидуальной награды в футболе уже решена, вожделенный приз отправится к бразильцу. Причем Nike уже даже подготовил специальные золотые бутсы, которые представят через два дня после церемонии.

Удивительно, что незадолго до объявления номинантов фаворитом считался Джуд Беллингем, однако со временем он утратил первую строку и теперь ее занимает как раз Винисиус.

Приз же за дальновидность и за наиболее точное предсказание улетает к президенту «Мадрида» Флорентино Пересу, который в 2021 году сказал следующее: «Винисиус Жуниор наверняка достигнет уровня «Золотого мяча».

Сам бразилец также был уверен в том, что достигнет такого уровня, причем он перевыполняет план на несколько лет: «Я работаю над этим [взять «Золотой мяч»]. [В планах] выиграть его в 25 или 26 лет».