«Сделал, что сказал». Фанаты «Реала» нашли видео, где юный Винисиус говорит о «Золотом мяче»

Все больше инсайдов, что вингер мадридского «Реала» Винисиус заберет «Золотой мяч» 2024 года.

Болельщики «Мадрида» вспомнили старое интервью, в котором бразилец выразил уверенность, что выиграет награду в возрасте 25 или 26 лет. Вини опережает план – в этом году ему стукнуло 24.

💭 «Ему нет и 25, а он уже скоро выиграет».

💭 «Он сделал то, что сказал».

Церемония France Football пройдет 28 октября в парижском театре «Ле Шатле». Кого бы хотели видеть с главной наградой?