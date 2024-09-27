«Сделал, что сказал». Фанаты «Реала» нашли видео, где юный Винисиус говорит о «Золотом мяче»
Все больше инсайдов, что вингер мадридского «Реала» Винисиус заберет «Золотой мяч» 2024 года.
Болельщики «Мадрида» вспомнили старое интервью, в котором бразилец выразил уверенность, что выиграет награду в возрасте 25 или 26 лет. Вини опережает план – в этом году ему стукнуло 24.
💭 «Ему нет и 25, а он уже скоро выиграет».
💭 «Он сделал то, что сказал».
Церемония France Football пройдет 28 октября в парижском театре «Ле Шатле». Кого бы хотели видеть с главной наградой?