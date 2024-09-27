Ханси Флику сделали особый подарок – у вас такого точно нет📹

Похоже, что нового тренера «Барселоны» Ханси Флика приняли в Каталонии. Недавно после пресс-конференции немецкий специалист даже получил подарок!

Журналистка вручила Флику каталонско-немецкий словарь! Тренер остался доволен.

Пока болельщикам и журналистом практически не за что упрекнуть Ханси Флика – «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 21 очко после 7 туров. Ложкой дегтя в бочке меда стало поражение в первом матче Лиги чемпионов от «Монако» (1:2), но турнир только начался, и каталонцы имеют все шансы на выход в плей-офф.