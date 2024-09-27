6 легенд футбола, которых вы не ждали с сигаретой. Здесь Месси и даже Кройфф

Инсайды о потенциальном подписании «Барселоной» Войцеха Шченсны привлекло внимание не только из-за возраста голкипера. У 33-летнего поляка есть давняя вредная привычка – курение. И она никак не соотносится с молодым коллективом и тренером, дорожащим дисциплиной и физической формой игроков.

Сегодня вспомним известных футболистов, которых вы вряд ли ждали увидеть с сигаретой. Но для начала напомним: курить – вредно.

Йохан Кройфф

Голландец курил даже в перерывах матчей. Но эта привычка привела его к проблемам со здоровьем.

Лионель Месси

Было и такое: молодого аргентинца ловили курящим на своей яхте. Однако с тех пор его больше не видели с сигаретой.

Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянский вратарь также баловался табаком во время отдыха.

Зинедин Зидан

Ловили и Зидана. Но с тех пор о его вредной привычке ничего не известно.

Неймар

Бразилец был запечатлен курящим в 2013 году. Как и Месси, во время плавания на яхте.

Златан Ибрагимович

Швед даже к 40 годам сохраняет идеальную физическую форму, однако его нередко можно увидеть с сигарой во время крупных празднований.