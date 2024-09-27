😡 «Мошенники. И никто больше». «Уотфорду» не засчитали гол в матче против «Сити» – клуб гениально ответил в соцсетях. Примером 😏
«Уотфорд» не только покоряет Чемпионшип, но и зажигает в ТикТок.
Клуб выложил в соцсетях запись своего отмененного гола в матче с «Манчестер Сити» в Кубке Лиги. «Уотфорд» сравнил его с похожим мячом «горожан». Который, кстати, был засчитан.
Да уж.
Фанаты уверены, что дело нечисто.
💭 «116 нарушений».
💭 «Сити» перед началом любой игры».
💭 «Вот, почему на самом деле трудно выиграть лигу против «Манчестер Сити». Они мошенники. И никто больше».
💭 «Средь бела дня, имея 115 нарушений».
💭 «Трудно выиграть АПЛ у «Сити». У них слишком много коррупционных связей».