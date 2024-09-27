«Тоттенхэм» с красной разгромил «Карабах», «Айнтрахт» отдал 3:1 после 86-й, «Атлетик» спасся от «Ромы». Главное в ЛЕ

У «Аякса» 4 гола от ребят не старше 22 лет.

В Лиге Европы сыгран первый тур обновленного турнира – здесь так же, как и в Лиге чемпионов, выстроен этап из 36 команд, где каждая проводит по восемь матчей.

Вот что было в четверг.

«Фенербахче» Моуринью стартовал с победы: гол защитника, автогол соперника, отраженный пенальти, два удаления

«Фенер» не попал в ЛЧ, уступив дорогу «Лиллю», а в первом туре ЛЕ принимал бельгийский «Юнион», который уже выбивал из 1/8 Лиги конференций в прошлом сезоне. Турки порадовались и сейчас – выиграли 2:1.

● Чаглар Сеюнджю забил ударом через себя после скидки экс-защитника ЦСКА Родриго Бекао в первом тайме, а после перерыва Кристиан Берджесс прервал прострел прямо себе в ворота – «Фенер» повел 2:0. Между этими эпизодами «Юнион» остался вдесятером после удаления Кевина Мак Аллистера.

● Брайт Осейи-Сэмюэл получил две карточки за несколько минут и привез пенальти – турки тоже доигрывали в неполном составе. Защитник «Фенербахче» вышел на замену, поучаствовал во втором голе, получил желтую на 87-й минуте, а потом сфолил в своей штрафной на 90-й – удалился. Но пенальти вытащил Доминик Ливакович.

● Всухую «Фенер» все же не победил – «Юнион» забил в следующей атаке, когда после удара в штангу мяч в ворота добил Росс Сайкс.

Во втором туре «Фенербахче» сыграет в гостях против «Твенте», а «Юнион» примет «Буде-Глимт».

«Рейнджерс» забил «Мальме» на первой минуте, оба гола – с помощью штанг

Шотландцы стартовали бодро: «Селтик» в ЛЧ разбил «Слован», а «Рейнджерс» удачно съездил в Швецию – 2:0.

● Первый гол – на первой минуте : шведы обрезались, Сириль Дессерс убежал и зарядил в штангу, а в пустые ворота добил Недим Байрами.

● Второй мяч шотландцы тоже забили с помощью штанги – рикошетом от нее мяч влетел в ворота в конце игры после удара 21-летнего Росса Маккосланда.

«Мальме» во втором туре предстоит выезд к «Карабаху», а «Рейнджерс» встретится дома с «Лионом».

«Аякс» забил четыре гола «Бешикташу» – у турок первое поражение

Голландцы разобрались с «Бешикташем», забили три футболиста не старше 22 лет. Типичный «Аякс».

● 21-летний Киан Фитц-Джим попал в штангу в начале, а затем поймал отскок на линии вратарской. Во втором тайме счет до крупного довели 19-летний Мика Годтс и 22-летний Кеннет Тайлор – положили мяч в один и тот же угол. А потом Годтс оформил дубль – 4:0.

● «Бешикташ» проиграл впервые в сезоне , это его девятая игра. «Аяксу» уступил экс-игрок и экс-тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст, который сейчас возглавляет турецкий клуб.

«Аякс» проведет следующий матч в Праге против «Славии», а «Бешикташ» примет «Айнтрахт».

«Рома» не дотерпела несколько минут – «Атлетик» забрал очко

Римляне обидно пропустили в конце и стартовали с 1:1.

● «Рома» проводила первый еврокубковый матч при новом тренере . Иван Юрич стартовал с 3:0 в Серии А над «Удинезе», а теперь его новая команда принимала непростой «Атлетик», который поначалу неплохо поддавливал «Рому».

● Артем Довбик забил головой на 32-й минуте , замкнув фланговую подачу. «Атлетику» он не забивал за «Жирону», но удалось за «Рому». Уже третья подряд результативная игра – забивал до этого «Дженоа» и «Удинезе».

● «Атлетик» не дал Юричу выиграть в еврокубке – сравнял в самом конце после стандарта, когда Унаи Нуньес скинул головой Айтору Паредесу – и тот забил.

«Рома» во втором туре отправится в гости к «Эльфсборгу», а «Атлетик» сыграет дома с АЗ.

«Маккаби» вел 1:0 к 88-й, но проиграл «Браге»

Израильтяне почти довели дело до победы, а в итоге обидно уступили.

● «Маккаби» выглядел интереснее в первом тайме . Амин Эль Уаззани попал в перекладину, а перед перерывом голкипер «Браги» Матеус сбил Дора Переца – пенальти реализовал Ошер Давида.

«Брага» не использовала двойной момент в середине второго тайма после серии ударов в штангу и пустые ворота, но и израильтяне могли увеличить преимущество – в пустые ворота не попал Перец.

Если бы попал – «Маккаби» наверняка бы победил, а так – Брума сравнял счет на 88-й минуте и реализовал пенальти за игру рукой на 90+5.

● Матч обслуживал словенец Матей Юг , работавший на одной из последних игр российских клубов в еврокубках – «Легия» – «Спартак». Тогда тоже поставил пенальти на 90+ после ВАР, а Александр Селихов его вытащил.

В конце израильтяне так разнервничались, что остались с восемью полевыми игроками – сразу два удаления на 90+8 и 90+9.

У «Браги» во втором туре запланирован выезд к «Олимпиакосу», а «Маккаби» сыграет дома с «Мидтьюлландом».

«Айнтрахт» и «Виктория» забили шесть мячей на двоих с чумовой развязкой

В очень дождливом Франкфурте вышел веселый матч, чей исход точно не понравился хозяевам.

● Первый мяч забил купленный у «ПСЖ» за 16,5 млн евро Юго Экитик – пофинтил перед голом, обыгрался с Расмусом Кристенсеном и легко положил в дальний. Но через три минуты немцам испортил настроение точный удар Павела Шулца.

● За пять минут второго тайма «Айнтрахт», казалось, все решил : на 62-й минуте Экитик ассистировал Эрику Дина-Эбимбе, а на 67-й мощный удар удался Кристенсену из-за штрафной – 3:1.

● Чудесное возвращение «Виктории», Вацлав Емелка – герой. Именно он ассистировал на 86-й минуте Принсу Аду, а на 90+2 забил сам – 3:3!

«Айнтрахт» проведет второй тур в гостях у «Бешикташа», а «Виктория» – дома против «Лудогорца».

ФКСБ забил четырежды клубу из Латвии

Румыны принимали РФШ и достаточно быстро разобрались с соперником, даже пропустив.

● Хозяева повели на восьмой минуте после гола Даниэла Бырлиджи – именно он отобрал мяч у камерунского вратаря РФШ Фабриса Ондоа и точно пробил после отскоков.

В ответ на это Робертс Савальниекс не реализовал выход один на один, но тут же сравнял счет Жига Липушчек, вовремя сыграв на отскоке, и произошло это в середине первого тайма.

● Румыны выиграли первый тайм : Мариус Штефэнеску прорвался в штрафную и забил на 32-й. А до разгрома довели дело во втором – дубль за 11 минут удался Дариусу Олару. В итоге – 4:1.

ФКСБ сыграет против ПАОК на выезде в следующем туре. РФШ примет «Галатасарай».

«Лион» обыграл победителя Лиги конференций с двумя голами за шесть минут

У «Лиона» всего одна победа в первых пяти турах Лиги 1, но успех в ЛЕ улучшит настроение.

● В первом тайме «Лион» выглядел лучше, но забить не мог, а после французы отличились дважды в течение шести минут. Райан Шерки на 65-й минуте здорово грохнул над правым плечом голкипера, а на 71-й Саид Бенрахма удвоил счет ударом в ближний угол.

● В конце Дуйе Чалета-Цар красиво забил головой – но в свои ворота . Правда, гол не засчитали – в атаке был офсайд. Так что «Олимпиакос» проиграл всухую.

● Действующий победитель Лиги конференций начал с поражения – напомним, «Олимпиакос» попал в основную стадию ЛЕ благодаря победе в ЛК. «Рома» – первый победитель турнира – тоже потом стартовала в ЛЕ с поражения (1:2 от «Лудогорца»), а вот «Вест Хэм» побеждал (3:1 над ТСЦ).

У «Лиона» дальше гостевой матч с «Рейнджерс», а у «Олимпиакоса» – домашний с «Брагой».

«Тоттенхэм» и «Карабах» начали на 38 минут позже, англичане трижды забили в меньшинстве

Тут весь матч – сплошная драма, причем еще пришлось долго ждать начала.

● Матч отложили на 38 минут из-за опоздания «Карабаха» , к которому, как пишут британские медиа, привел хаос на дорогах у арены. Трудности были и у съемочной группы TNT Sports. «Карабах» в итоге приехал за 15 минут до начала игры.

● Удаление на 8-й минуте, гол – еще через четыре : так весело начал «Тоттенхэм». Раду Дрэгушин случайно запустил один на один соперника, сфолил и получил красную карточку. Это первый дебютант «Тоттенхэма» в еврокубках с удалением.

А на 12-й минуте Бреннан Джонсон открыл счет. Мог и удвоить через 15, но не попал в пустые ворота при сопротивлении голкипера. Пап Сарр забил второй мяч во втором тайме после розыгрыша углового.

● Совсем неудачный матч для «Карабаха» – даже пенальти не реализовали. Это Турал Байрамов запустил мяч совсем высоко. Опоздание, 0:3 в большинстве, незабитый пенальти – все совсем печально. 0:3 – потому что после этого пенальти Доминик Соланке довел счет до крупного.

«Тоттенхэм» во втором туре сыграет в гостях у «Ференцвароша», а «Карабах» – дома с «Мальме».

Фото: Gettyimages /Mike Hewitt; East News /Ozan KOSE / AFP; Petter Arvidson, Revierfoto, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO, IMAGO/Marco Iacobucci/IPA Sport, IMAGO/João Bravo / SPP/Global Look Press