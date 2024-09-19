💫 Golden Boy 2024: топ-25 фаворитов на награду. Есть главный претендент 😲
Football Benchmark представил фаворитов на премию лучшему молодому игроку Европы.
Издание оценило 25 сильнейших игроков, среди которых выделило трех фаворитов: Ламина Ямаля («Барселона»), Жоау Невеша («ПСЖ») и Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»).
Каталонец - главный претендент.
Ожидается, что победитель станет известен уже в октябре.
Кого забыли?
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Победитель известен уже сейчас!