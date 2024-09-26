🎥 Это уже перебор. Рюдигер надавал пощечин китмену «Мадрида» – осудили даже свои фанаты

Все поклонники «Мадрида» знают, что Рюдигер шлепками поздравляет одноклубников с удачной игрой.

Это быстро усвоил и Килиан Мбаппе, который бил Тони после гола немца в ворота «Штутгарта» : «Я вернул Рюдигеру подзатыльники! Он меня постоянно бьет».

Все же иногда защитник переходит границы. На камеры издания ElDesmarque попал неприятный эпизод с тренировки «Мадрида»: Антонио нанес несколько пощечин Манолину – китмену, который уже много лет трудится в клубе.

Сложно сказать, что именно произошло между мужчинами, но выглядит странно.

Болельщики «Мадрида» осудили поведение защитника:

💭 «Рюдигер точно безумец. Все его подзатыльники для одноклубников на поле выглядели забавно, но это уже слишком».

💭 «Честно говоря, Рюдигеру пора с этим завязывать. В конце концов, Манолин его старше, такое поведение недопустимо».

💭 «Надеюсь, что это была глупая шутка. Меня все больше начинают пугать такие действия Рюдигера».

💭 «Я люблю Рюдигера, но это уже слишком. Что с ним не так, черт возьми?»

💭 «Даже если это какое-то пари, шутка, игра, Рюдигеру не стоило так его бить. Выглядит ужасно, честно говоря».

💭 «Если он так обходится со взрослым человеком, как же от него получают другие игроки? Я надеюсь, что никакой серьезной драки или ссоры не было».

Кажется, Тони стоит поумерить пыл.

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