Спина настоящего киномана: запасаемся попкорном и изучаем тату Николаса Отаменди🍿🎬

Скажи, что любишь кино, не говоря ни слова – с этой задачкой с легкостью справился бы Николас Отаменди.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины и игрок «Бенфики» Отаменди о своих предпочтениях сообщил …на своей же спине!

Спину футболиста украшают портреты героя Килиана Мерфи из культового сериала «Острые козырьки» Томаса Шелби, Уолтер Уайт в исполнении Брайана Крэнстона из не менее культового «Во все тяжкие», один из главных персонажей сериала «Побег» - Майкл Скофилд, которого сыграл Уэнтуорт Миллер, Рагнар Лодброк из «Викингов» в исполнении Трэвиса Фиммела, Рик Граймс из «Ходячих мертвецов», он же Эндрю Линкольн и Король Ночи из «Игры престолов».

Самое интересное, что компанию персонажам любимых сериалов Отаменди составляет Лионель Месси, который тоже красуется на спине соотечественника.

А какой из сериалов из списка Отаменди больше всего любите вы? Пишите в комментариях.