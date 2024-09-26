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Игроки «Мадрида» пересели на новые BMW🚗Одна из моделей имела наибольший успех

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Футболисты «Мадрида» пересели на новые BMW. Вот уже третий сезон подряд немецкий концерн является спонсором Королевского клуба.

Все новые машины игроков – электрические, но они также смогут выбрать и BMW XM, гибридный внедорожник с подключаемым модулем.

Именно гибридная модель имела наибольший успех среди «сливочных», поскольку девять игроков выбрали именно ее.

Вот выбор футболистов и тренера «Мадрида»:

Рюдигер: BMW iX2 xDrive30 (58.550 евро)

Тчуамени: BMW iX2 xDrive30 (58.550 евро)

Менди: BMW iX xDrive50 (108.650 евро).

Эндрик: BMW iX xDrive50 (108.650 евро).

Вальехо: BMW i5 xDrive40 (79.500 евро).

Камавинга: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)

Вальверде: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)

Лунин: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)

Милитао: BMW i7 xDrive 60 (139.550 евро).

Гюлер: BMW i7 xDrive 60 (139.550 евро).

Браим: BMW i7 xDrive 60 (139.550 евро).

Васкес: BMW i7 M70 xDrive (186.650 евро).

Винисиус: BMW i7 M70 xDrive (186.650 евро).

Родриго: BMW XM ( 179.900 евро).

Модрич: BMW XM (179.900 евро).

Беллингем: BMW XM (179.900 евро).

Карвахаль: BMW XM (179.900 евро).

Куртуа: BMW XM (179.900 евро).

Себальос: BMW XM (179.900 евро).

Алаба: BMW XM (179.900 евро).

Фран Гарсия: BMW XM (179.900 евро).

Мбаппе: BMW XM (179.900 евро).

Карло Анчелотти: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)

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