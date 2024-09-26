Игроки «Мадрида» пересели на новые BMW🚗Одна из моделей имела наибольший успех
Футболисты «Мадрида» пересели на новые BMW. Вот уже третий сезон подряд немецкий концерн является спонсором Королевского клуба.
Все новые машины игроков – электрические, но они также смогут выбрать и BMW XM, гибридный внедорожник с подключаемым модулем.
Именно гибридная модель имела наибольший успех среди «сливочных», поскольку девять игроков выбрали именно ее.
Вот выбор футболистов и тренера «Мадрида»:
Рюдигер: BMW iX2 xDrive30 (58.550 евро)
Тчуамени: BMW iX2 xDrive30 (58.550 евро)
Менди: BMW iX xDrive50 (108.650 евро).
Эндрик: BMW iX xDrive50 (108.650 евро).
Вальехо: BMW i5 xDrive40 (79.500 евро).
Камавинга: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)
Вальверде: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)
Лунин: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)
Милитао: BMW i7 xDrive 60 (139.550 евро).
Гюлер: BMW i7 xDrive 60 (139.550 евро).
Браим: BMW i7 xDrive 60 (139.550 евро).
Васкес: BMW i7 M70 xDrive (186.650 евро).
Винисиус: BMW i7 M70 xDrive (186.650 евро).
Родриго: BMW XM ( 179.900 евро).
Модрич: BMW XM (179.900 евро).
Беллингем: BMW XM (179.900 евро).
Карвахаль: BMW XM (179.900 евро).
Куртуа: BMW XM (179.900 евро).
Себальос: BMW XM (179.900 евро).
Алаба: BMW XM (179.900 евро).
Фран Гарсия: BMW XM (179.900 евро).
Мбаппе: BMW XM (179.900 евро).
Карло Анчелотти: BMW i5 M60 xDrive (114.450 евро)