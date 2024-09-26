«Валенсия» троллит «Мадрид»: «сливочные» ответят 2 ноября в очном противостоянии в Ла Лиге

В сезоне 2024/25 «Валенсия» и «Реал Мадрид» еще не встречались, их первое очное противостояние в Ла Лиге намечено на 2 ноября – это будет 12-й тур чемпионата.

Однако «летучие мыши» решили действовать на опережение – в сети завирусилась фотография знака «осторожно, мокрый пол». Клуб использует его в своем фирменном магазине, но с корректировкой. На знаке написано: «Осторожно, скользкий пол. Если упадешь, пенальти в пользу «Мадрида».

На самом деле именно в матчах между «Реалом» и «Валенсией» последний раз одиннадцатиметровые удары исполнялись аж в январе 2023 года, в Суперкубке Испании в Джидде. Тогда «сливочные» по пенальти выиграли полуфинал турнира.

А вот матч прошлого сезона Ла Лиги на «Месталье» (2:2) завершился скандалом - все из-за финального свистка арбитра за долю секунды до гола Беллингема. Решение арбитра вызвало бурю протестов, привело к удалению Джуда и нескольким стычкам между игроками как на поле, так и в подтрибунном помещении.