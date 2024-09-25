«Твенте» – родной для Тен Хага. Там он пережил смерть друзей и любимого тренера

«Неприятно причинять боль тому, кого любишь».

Первый матч «Ман Юнайтед» в новой Лиге Европы – дома с «Твенте», родным клубом Эрика тен Хага. Тренер не рад такой встрече.

«Предпочел бы играть против любой другой команды. Неприятно причинять боль тому, кого любишь. «Твенте» дал мне многое. Я прошел через их академию, был частью поколения первой молодежной команды, когда через много лет снова начались юношеские соревнования. Так что для меня это большая история», – признался Тен Хаг.

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«Твенте» – важнейший клуб в жизни Тен Хага: был там 23 года в разных ролях. Сначала фанат, потом воспитанник: в 1989-м добрался до основы, в 2001-м выиграл Кубок Нидерландов. После завершения карьеры Эрик стал тренером в системе клуба и дорос до ассистента в главной команде.

В академии «Твенте» Тен Хаг сдружился с Энди Шармином. Энди был на три года старше, но разница в возрасте не ощущалась. Вдвоем гоняли на базу в Хаксбергене и весело проводили время. Пока не случилась трагедия.

В 1989-м Шармин уже играл за основу «Твенте», и ему прилетело необычное предложение. Основатель команды Colorful 11 Сонни Хасно пригласил его на турнир в Суринам – Энди родом из бывшей колонии Нидерландов. У Энди был вариант поехать на знаменитый турнир в Тулоне с голландской молодежью, но Шармин выбрал родину: мама не была в Суринаме почти 20 лет.

Вместе с мамой и тетей он сел в самолет и отправился в Суринам. Рейс PY764 разбился, когда заходил на посадку: погибли 176 из 187 находившихся на борту – включая Шармина, его маму и тетю.

«Никогда не забуду 7 июня 1989 года, – вспоминал Тен Хаг. – Мой товарищ по команде Эдвин Хильгеринк стоял на пороге моего дома и говорил, что самолет с Энди и его мамой на борту разбился. Это был огромный удар. На похоронах я с другими ребятами из «Твенте» нес гроб Энди. Каждый год 7 июня у меня день траура».

Летом 1990-го «Твенте» подписал перспективного полузащитника Тома Кроммендайка из «Фейеноорда» – и снова трагедия. После первого матча сезона Кроммендайк ехал домой, когда потерял контроль над машиной и погиб в результате аварии. Две смерти за 14 месяцев в одном клубе.

В мае 2000-го в траур погрузился весь город Энсхеде, где играет «Твенте»: после взрыва на складе фейерверков 23 человека погибли, 950 получили ранения. Пригород Румбеек пришлось отстраивать заново.

Тен Хаг в это время был капитаном «Твенте» и через три дня вывел команду на поле перед эмоциональной ничьей 2:2 с «НАК Брейн». Через год после катастрофы «Твенте» выиграл Кубок Нидерландов – первый трофей за 24 года.

Любимый тренер Тен Хага умер от сердечного приступа. Второй друг перебрал с лекарствами и алкоголем

Еще один друг Тен Хага по молодежке умер в 33. Эрик считал Джино Вебера лучшим талантом в Нидерландах – не раскрылся из-за пограничного расстройства личности. Вебер страдал от депрессии и зависимости: Джино воровал у одноклубников, пил и избивал себя железными прутьями, чтобы не играть.

Вебер закончил с футболом в 22 и почти ни с кем не общался. Летом 2003-го Джино перебрал с алкоголем и лекарствами и умер. «Тен Хаг позвонил сразу же. Он до сих пор поддерживает связь с семьей», – рассказал брат Вебера Бен в интервью Mail.

Еще Тен Хаг потерял бывшего тренера молодежной команды Эпи Дроста – Эрик называл наставником. Дрост умер от сердечного приступа в 1995 году, ему было 49.

«Часто вспоминаю юность в «Твенте», – делился Тен Хаг. – Три пацана были настолько хороши, что могли попасть в сборную. Но один из них закончил из-за травмы [Вильфрид Эльзинга], а двое других умерли молодыми.

Эпи Дрост был моим кумиром. Он любил авантюрный футбол, поощрял креативный подход. Эпи умер из-за остановки сердца во время матча. Это был сильный удар для меня».

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Фото: Gettyimages /Ash Donelon/Manchester United; East News /AP Photo/Peter Dejong, AFP PHOTO/ ANP/ VINCENT JANNINK; imago sportfotodienst/Global Look Press