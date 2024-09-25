«116-е нарушение «Ман Сити». Фанаты спалили Холанда за очередным нарушением ПДД

В матче против «Арсенала» (2:2) было довольно жарко и форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд успел насолить Габриэлу, Жезусу, Артете, Парти и 17-летнему Майлзу Льюису-Скелли.

Думали, что норвежец любит плохо себя вести только на футбольном поле? Как бы не так. Еще в прошлом году его поймали за вождением с телефоном в руке. Тогда он был за рулем Rolls-Royce Cullinan стоимостью 300 тысяч фунтов.

На этот раз автомобиль был совершенно другой, немного попроще − «Мерседес» за 250 тысяч фунтов, а вот нарушение то же самое − вновь форвард использовал телефон, когда это нельзя было делать. Все это попало на камеры болельщиков, а затем оказалось в руках у Daily Mail.

Болельщики в комментариях поупражнялись в выборе наказания для непонятливого Холанда:

💭«10-15 лет тюрьмы. Минимум».

💭«Бан на 33 матча».

💭«Его нужно депортировать».

💭«Этот парень постоянно сидит в твиттере. Очевидно, что ему было больно, что Салиба переиграл его 3 раза подряд, и он был намерен сохранить лицо в последней игре».

💭«116-е нарушение «Ман Сити».

💭«Он не оставил полиции выбора, поэтому ему придется провести некоторое время в тюрьме. Правила есть правила!»