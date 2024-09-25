Вингер за 45 млн евро и экс-игрок «Спартака». Топ-10 провальных трансферов Бундеслиги за 20 лет
Немецкое издание SportBild подготовило таблицу худших трансферов Бундеслиги за последние двадцать лет. Главным критерием было сколько клуб по итогу потратил за одну игру футболиста.
Рассчитывалось все по простой формуле: трансферная стоимость делилась на количество матчей, проведенных в футболке клуба.
Абсолютно рекордсменом стал полузащитник «Вердера» Карлос Алберто. Зимой 2008 года его выписали из «Сан-Паоло» за 7,8 млн евро. Бразилец сыграл за клуб всего в двух матчах, каждый обошелся в 3,9 млн евро.
Хавбека Тиаго Невеса выдернули из «Флуминенсе» в последний трансферный день за 9 млн евро. В Бундеслиге он сыграл всего шесть раз. Благо, что через год его отправили в «Аль-Ахли» до того, как это стало мейнстримом, за 7 млн евро.
Почетное третье место у Юлиана Дракслера. Также 31 августа он перебрался из «Шальке» в «Вольфсбург» за немалые по тем временам деньги − 43 млн евро. За новую команду немец сыграл лишь в 34 матчах за два сезона − всему виной травмы. Сейчас Дракслер доигрывает в катарском «Аль-Ахли».
Из знакомых нам имен в список также попали переходы Садьо Мане, Ренату Саншеша, Андре Шюррле, Брено, Андре Силва и Люк де Йонг.