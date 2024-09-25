😩 Пьянич в сентябре 2022-го: «Мы должны играть с Россией первыми?» Пьянич в сентябре 2024-го: «Я очень счастлив перейти в ЦСКА». Грандиозное переобувание экс-игрока «Барселоны» 😵‍💫

Миралем Пьянич - отличный игрок, но... еще более отличный кандидат на главную роль в перезапуске мультфильма «В поисках Дори». Его короткая память открыла новую грань лицемерия.

Два года назад сборная России планировала сыграть товарищеский матч с Боснией. Соперников искать было тяжело, поэтому столь крепкая команда казалась отличным вариантом.

Но главная звезда сборной возмутилась:

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

Обсуждать здесь нечего. А вот здесь есть что: Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

«Я очень счастлив! Не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Много чего знаю о ЦСКА, это большой клуб. Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба и мой хороший друг. Что могу сказать фанатам ЦСКА? Скоро увидимся!» - заявил босниец.

Это случилось спустя два года.

И что теперь?