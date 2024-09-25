💣 Шорт-лист «Арсенала» на позицию нового нападающего. Ух, какой тут выбор!

У «Арсенала» есть шорт-лист из пяти футболистов, которые могут усилить нападение «канониров» следующим летом.

В него попали: Душан Влахович, Виктор Дьокереш, Джонатан Дэвид, Маркус Тюрам, Беньямин Шешко.

TEAMtalk сообщает, что «канониры» могли бы подписать Влаховича уже зимой, но они решили подождать до лета, надеясь, что туринцы существенно снизят стоимость игрока.

💭 «Из всех этих игроков я бы взял только Дьокереша или Шешко».

💭 «И все равно они не выиграют Лигу чемпионов».

💭 «Надеюсь, это будет не Дьокереш».

💭 «Дьокереш - машина».

💭 «Нужно подписать Влаховича».