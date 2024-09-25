😲 «Юнайтед» больше, чем «Бавария». Мазрауи сорвал овации фанатов «МЮ» в соцсетях

Нуссаир Мазрауи летом перешел в «Манчестер Юнайтед».

Марокканец объяснил, почему он принял такое решение.

«На международном языке «Манчестер Юнайтед», вероятно, значит даже больше, чем «Бавария», - коротко, но ярко высказался марокканец.

Реакция соцсетей незамедлительная.

💭 «Плюнул в лицо мюнхенской «Баварии» жестко и точно».

💭 «Он несерьезен. «Юнайтед больше в Англии», но не в Европе. Хорошо, что «Бавария» продала его».

💭 «Парень шарит».

💭 «Он средний игрок. Не буду его винить».

💭 «Мы существенно больше».