«Краснодар» еще не проигрывал, но играет серо. Что не так?

Рассуждения Дорского.

«Краснодар», вероятно, самая противоречивая команда старта РПЛ. C одной стороны, еще ни разу не проиграла и только в пятом туре впервые оказалась в роли отыгрывающейся, с другой, трижды подряд сыграла вничью (никогда «Краснодар» не начинал чемпионат с трех туров без побед), выдала худший старт в истории в РПЛ и лишь в конце додавила «Пари НН» (2:1).

Что сейчас происходит с «Краснодаром»?

«Краснодар» опоздал с трансферами: подошли к сезону без крайних защитников, сменщик Алонсо приехал прямо перед первым туром

В межсезонье «Краснодар» покинули вратарь Матвей Сафонов, правый защитник Сергей Волков, центральный защитник Хуниор Алонсо, центральный полузащитник Михайло Баняц (пока ушел в аренду) и атакующий полузащитник Кади. Все, кроме Баняца, как минимум на каком-то отрезке сезона были игроками старта: Волков потерял место после прихода Мурада Мусаева, Кади, наоборот, стал второй опцией на фланг атаки и в последние два месяца чемпионата выходил на поле чаще Баши и Мозеса Кобнана Дэвида.

В «Краснодаре» понимали, что равноценной замены Алонсо нет. Полтора года парагваец был одним из лидеров раздевалки, самым качественным защитником именно по оборонительным навыкам (хоть и со сложностями при необходимости высокого расположения и игры в прием), а также начинал атаки элитным по меркам РПЛ первым пасом. Кроме того, «Краснодар» остался без левоногого центрального защитника: Витор Тормена, Кайо и Георгий Арутюнян – правши.

Неслучайно «Краснодар» интересовался защитником «Ростова» Максимом Осипенко: он хоть и правша, но играет на левой стороне поля и обладает прекрасной передачей с обеих ног (а также двигает мяч на ведении). С «Ростовом» не договорились – в итоге прямо перед стартом РПЛ в «Краснодар» приехал Диего Коста из «Сан-Паулу».

После ухода Волкова правый фланг обороны провиснет не из-за игры Сергея, а из-за количественного недобора в эту позицию. Да и качество вызывало сомнения: Олакунле Олусегун научился подсаживаться пятым защитником при позиционной обороне во времена Владимира Ивича, но полноценным игроком обороны стал только в апреле 2024-го, а 33-летний Сергей Петров последний раз проводил более 20 матчей за чемпионат еще шесть лет назад (и начало нового сезона пропустил из-за травмы).

Положение «Краснодара» усугубилось успешной игрой Колумбии и Уругвая на Кубке Америки: левый защитник Лукас Оласа, центральный полузащитник Кевин Кастаньо и нападающий Джон Кордоба задержались на турнире до самого конца (Уругвай играл за третье место, Колумбия – в финале). Финал Копы прошел ровно за неделю до старта РПЛ – и уже даже после Суперкубка России. Оласа, Кастаньо и Кордоба остались без предсезонки.

Стоит признать: «Краснодар» опоздал с комплектацией на сезон-2024/25. Да, Кордобу на первые недели заменили вернувшимся Федором Смоловым, но оперативно не подписали центрального защитника в старт, а также фактически оставили голыми оба фланга обороны. В Суперкубке против «Зенита» (2:4) правый фланг закрывал Олусегун, которого спустя месяц Мусаев назовет левым нападающим, а левый – запасной опорник Кевин Ленини.

Появление Ленини слева – шок не только из-за его номинальной позиции, но и из-за наличия Александра Эктова, игравшего прежде на обоих краях защиты. Мусаев объяснил решение желанием создавать тройку в первой стадии атаки (Эктову точно было бы удобнее подниматься по флангу, а не сдвигаться в середину и оставаться с Кайо и Торменой), и это только подтвердило низкий уровень доверия к Эктову (88 минут в прошлом сезоне). Через три недели защитник ушел в аренду в «Пари НН».

В конце июля «Краснодар» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) – правым защитником сыграл новичок, номинальный центральный защитник Диего Коста. «Мы не можем найти хорошее решение справа в обороне. Не совсем довольны, как это было против «Зенита» в Суперкубке и «Ахмата» (1:1) в РПЛ. Олусегун и Баши (правый латераль в игре в Грозном – Спортс’’) – профильные фланговые нападающие, они всю жизнь там играли.

Баши в «Краснодаре» играл только латераля при схеме с пятью защитниками. Олусегун провел концовку прошлого сезона, но есть определенные трудности. Не буду говорить громких слов, что мы в ком-то разочаровались – ребята-нападающие играли внизу, когда это было нужно, каждый делал все что мог. Но мы хотим чуть-чуть большего качества», – объяснял Мусаев.

Новый правый защитник подъехал только ко второй неделе августа – 29-летний Джованни Гонсалес из «Мальорки». «Оласа убедил перейти меня в «Краснодар». Мы знакомы с 16 лет, играли вместе», – рассказал уругваец.

Гонсалес уже дебютировал за «Краснодар», проведя полчаса против «Пари НН», но, конечно, клубу нужно было раньше закрыть проблемные позиции.

Мусаев меняет схемы, делая «Краснодар» более агрессивным по ходу чемпионата

Из-за кадровых проблем «Краснодар» еще ни разу не провел два матча подряд в одном составе. Более того, в первом туре против «Ахмата» (1:1) «Краснодар» сыграл в три центральных защитника – именно от этой схемы клуб уходил, расставаясь с Владимиром Ивичем.

В начале позиционных атак Кайо, Тормена и Диего Коста образовывали тройку в первой линии. При обороне к ним с флангов подсаживались Баши (справа) и Виктор Са (слева).

Техническая съемка – Яндекс Плюс x VSporte

С середины первого тайма второго тура (против махачкалинского «Динамо») «Краснодар» четко играет в четыре защитника при обороне – меняется лишь наполнение зон на мяче.

Вероятно, главная проблема против «Ахмата» – слишком осторожная структура, в которой кроме трех центральных защитников в низких позициях оказывались и полузащитники – Александр Черников и Никита Кривцов. С каждой неделей «Краснодар» пытается стать агрессивнее.

Радикальные перемены начались в третьем туре против «Факела» (0:0). Во-первых, у Мусаева наконец-то появился полноценный правый защитник – Петров. Во-вторых, в старте вместо Кривцова вышел Кастаньо, призванный улучшить продвижение мяча. В-третьих, номинальным правым нападающим стал Данила Козлов, который в первую очередь играет не за счет скорости, как, например, Баши и Мозес, а за счет интеллекта.

Так «Краснодар» впервые в сезоне использовал двойку в первой линии (Тормена и Диего Коста), ближе к которой чаще всего оказывался Кастаньо. Кевин провел 68 минут и стал третьим в «Краснодаре» по количеству передач – после Тормены и Диего Косты.

Против «Пари НН» (2:1) «Краснодар» показал еще более смелую структуру: оба крайних защитника поднимались достаточно высоко, между линиями оказывались четыре игрока – за счет включений Кастаньо из глубины. По сути, лишь три футболиста «Краснодара» оставались в оборонительных позициях: Тормена, Диего Коста и Ленини, в последние недели вытеснивший Черникова из основы.

«Мы не до конца довольны, как все завязывается, но хотим работать в этом направлении», – сказал Мусаев после кубкового матча с «Ахматом» (1:0), состоявшегося перед игрой с «Пари НН» в РПЛ.

Чем же недоволен «Краснодар», если структура становится все более атакующей?

«Краснодар» создает мало моментов большую часть матчей. Взрыв – только в конце против уставших соперников

После пяти туров «Краснодар» – второй в лиге по xG без учета пенальти (7,93 ожидаемых гола, у «Спартака» – 8,89), третий по ударам с игры (больше у «Спартака» и «Оренбурга») и второй по ударам из штрафной (конечно, впереди снова «Спартак»). Вроде бы неплохо, но, как всегда, важен контекст.

В матчах против Махачкалы и «Пари НН» «Краснодар» резко добавлял к финишу, с «Факелом» скорее неудачно провел второй тайм, но все равно самые опасные моменты создал ближе к концу (в первую очередь – удар Эдо Сперцяна).

Самые мощные отрезки «Краснодара» – в последние полчаса.

«Краснодар» не лучший в лиге по голам после 75-й минуты (2 гола, у «Локомотива» – 4), но явный лидер по ударам и созданной опасности.

С чем может быть связан такой контраст – не очень убедительные первые таймы и качественный накат ближе к 90-й минуте?

Во-первых, «Краснодар» использует более агрессивную схему не со старта сезона – против «Ахмата» и Махачкалы Мусаев выбирал достаточно осторожные варианты из-за нехватки фланговых защитников.

Во-вторых, «Краснодар» потерял важнейший инструмент в позиционных атаках – первый пас Алонсо. «Все наши защитники – правоногие. У нас дилемма, кого ставить, потому что им неудобно», – сказал Мусаев. Диего Коста и Тормена не способны так же часто, как Алонсо, отдавать разрезающие передачи низом – даже на удобной правой стороне поля, а ближе к левому краю от Косты ожидать суперкачественного начала вообще не стоит.

Хоть как-нибудь восполнить потерю Алонсо можно за счет изменения ролей в полузащите. Например, в Воронеже Мусаев попробовал Кастаньо – главного разыгрывающего в середине поля – в глубине. В целом это не добавило остроты позиционным атакам «Краснодара», и пока к этому варианту не возвращались.

В «Краснодаре» некому постоянно доставлять мяч между линиями, это особенно заметно в матчах против недоминирующих команд, а пока играли против таких. Даже такой контроль «Краснодара» изматывает соперника: по атакам с 10+ передачами команду Мусаева (60) опережают только «Зенит» (80) и «Спартак» (74), по владению – лишь «Спартак» (64,6% против 65,1%). Пожалуй, только в первом тайме с Махачкалой «Краснодар» не контролировал мяч, владея им – из-за прессинга «Динамо».

Но и с Махачкалой случилось то же, что с «Пари НН», отчасти – с «Ахматом» и «Факелом» – усталость ближе к концу матча. В этом смысле игра с «Динамо» вообще стала самой показательной: после 75-й «Краснодар» нанес 13 ударов по воротам Махачкалы (до этого – всего 6). Сильно давил «Краснодар» и на «Пари НН»: 8 ударов в последние пятнадцать минут (до этого – 11) и голы Мозеса на 75-й и 79-й.

Сперцян проводит худший отрезок в карьере. Польза (редкая) – только от стандартов

Кажется, есть еще один фактор довольно серой игры «Краснодара» на протяжении большей части матчей – кризис Сперцяна, нового капитана после ухода Матвея Сафонова.

Сложности не отрицает даже Мусаев: «Если бы я точно знал одну проблему, я постарался бы ее решить. У него тяжело складывается начало чемпионата, но он уже отдал две голевые».

В январе я разбирал игру Сперцяна при Ивиче : тогда Эдо играл низко, помогая Алонсо в конструировании атак. После смены тренера Сперцян передвинулся на позицию десятки и стал гораздо реже получать мяч на фланге у центральной линии.

Изменение роли добавило яркости, Сперцян стал чаще отдавать передачи в чужую штрафную (1,3 за 90 минут при Ивиче против 1,7 при Мусаеве). В последние два месяца сезона-2023/24 Сперцян разделил с Максимом Глушенковым лидерство в лиге по передачам под удар с игры, стал лучшим по ожидаемым ассистам и созданным явным голевым моментам. В прошлом сезоне Сперцян был абсолютно органичен и в глубинной роли при Ивиче, и в более атакующей при Мусаеве.

Сейчас этого нет. На старте этого чемпионата Сперцян помог «Краснодару» только двумя подачами с угловых: на Тормену против ЦСКА и на Мозеса в матче с «Пари НН».

Сперцян страдает от не очень частых встреч с мячом (34,6 принятой передачи за 90 минут против 40,0 в конце прошлого сезона при Мусаеве), а получая его, допускает слишком много брака. Точность передач Сперцяна в пяти турах – катастрофические 70,9%, хуже из полевых игроков «Краснодара» пасуют лишь Смолов (64,9%) и Кордоба (70,0%). Такой плохой статистики у Сперцяна еще не было – антирекорд установлен в сезоне-2021/22, 77,6%.

Главный неточный пас Сперцяна случился в матче с «Пари НН»: Эдо обрезался на своей половине поля и привез гол в ворота Станислава Агкацева. «Моя ошибка. Поперек нельзя играть, учили еще в детстве, а я не заметил соперника», – признался Сперцян.

В этом сезоне лидер «Краснодара» сделал лишь 4 передачи под удар с игры – в два раза меньше, чем Виктор Са, больше даже у Петрова (6 при трех матчах в старте), Кривцова, Мозеса (у обоих – 5 при двух) и Баши (5 при трех). «Краснодар» не получает качества от главного плеймейкера вблизи чужой штрафной и не спешит опустить его к центру поля, где Сперцян может быть полезен.

Скорее всего, Мусаева останавливает не возможная реакция Сперцяна (он спокойно играл глубоко при Ивиче), а отсутствие альтернатив между линиями. Кажется, ею может стать Козлов, но пока в РПЛ Данила выходил в старте только на месте правого инсайда.

Пока же Сперцян проводит худший отрезок в карьере – и по визуальным впечатлениям, и по статистике. Нервозность из-за неудачной игры переходит в публичные срывы – например, против «Факела» Эдуарда должны были удалить за удар после свистка.

Правда, у ЭСК свои формулировки и мнения .

А что у «Краснодара» с обороной?

«Краснодар» начал сезон с убийственной обороны против «Зенита»: сначала дважды пропустили после стандартов, а затем допускали быстрые отрывы. В РПЛ все гораздо лучше: всего три пропущенных гола за пять туров и вхождение в число лучших по всем оборонительным показателям.

Кажется, пока это не объективная оценка качества обороны «Краснодара». Все дело в календаре: команда Мусаева играла против очень пассивных соперников (исключение – Махачкала, в первую очередь в первом тайме). Пока никто всерьез не проверил игру Тормены и Диего Косты в прием, а также своевременность их ускорений в зону за спиной. Ничего глобального нельзя сказать и об Агкацеве: у него почти не было ситуаций, где хотя бы теоретически можно было бы привезти.

«Динамо», даже без Нгамале, – первая серьезная проверка новой обороны «Краснодара». Возможно, на ее правом фланге появится Гонсалес – тогда Черников заменит Ленини или Кастаньо в середине поля из-за лимита.

***

«Краснодар» вошел в сезон неготовым и выдал неяркие пять туров. Мусаев постоянно искал лучшие выходы из кадровых проблем, но хотя бы по результату у него это получилось хуже, чем, например, у «Динамо» (четыре победы и минимальное поражение от «Зенита»), оставшегося в начале без всего центра обороны. В том числе – из-за плохой формы главного фантазисты и отсутствия лучшего бомбардира.

Кажется, в последнюю неделю «Краснодар» нащупал оптимальную структуру позиционной атаки, а состав совсем близок к оптимальному.

Теперь отговорки, пускай в чем-то и справедливые, воспримут по-другому.

А дальше будет только сложнее: в следующих пяти турах у «Краснодара» «Динамо», «Локомотив», «Ростов», «Акрон» и «Зенит».

За помощь при подготовке текста благодарю Павла Тихонова и Павла Пименова.

Фото: ФК «Краснодар»