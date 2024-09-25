Варан завершил карьеру. «Ман Юнайтед» попрощался с Рафаэлем и получил трогательный ответ от экс-игрока

Рафаэль Варан решил завершить карьеру. Летом француз перешел в «Комо», но получил травму в первой же игре.

«Манчестер Юнайтед» проводил экс-игрока на пенсию:

«Рафаэль, ты с отличием представлял наши цвета в течение трех сезонов на «Олд Траффорд». Мы благодарим тебя за скромность, лидерство и преданность делу. Пусть эти качества сослужат тебе хорошую службу в следующем начинании. «Красный» однажды, «красный» навсегда».

Француз тепло ответил бывшему клубу:

«Вместе мы пережили особые моменты! Для меня и моей семьи Манчестер – это второй дом. Скоро увидимся вновь».

Чем вам запомнилось время Варана на «Олд Траффорде»?

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