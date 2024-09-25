«Говорят, всему хорошему приходит конец». Рафаэль Варан попрощался с футболом

Чемпион мира в составе сборной Франции, бывший защитник «Мадрида» и «МЮ» 31-летний Рафаэль Варан официально объявил о завершении карьеры.

«Говорят, всему хорошему приходит конец.

В своей карьере я сталкивался со многими вызовами, преодолевал препятствия, когда казалось, что это невозможно. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о завершении карьеры и прощаюсь с игрой, которую мы все любим.

Я придерживаюсь самых высоких стандартов, я хочу уйти сильным, а не просто держаться за игру. Требуется большая доля мужества, чтобы слушать свое сердце и свои инстинкты. Желание и потребности — это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв в своей последней игре трофей на «Уэмбли».

Я любил бороться за себя, свои клубы, свою страну, своих товарищей по команде и болельщиков каждой команды, за которую я играл. От «Ланса» до «Мадрида» и «Манчестера», любил выступать за национальную сборную. Я защищал каждую эмблему всеми силами и любил каждую минуту этого пути. Игра на высшем уровне — это захватывающий опыт. Она проверяет каждый уровень вашего тела и вашего разума. Эмоции, которые мы испытываем, невозможно испытать больше нигде. Как спортсмены, мы никогда не удовлетворены, никогда не принимаем успех. Это наша природа и то, что питает нас.

Я ни о чем не жалею, я бы ничего не менял. Я выиграл больше, чем мог мечтать, и я горжусь тем, что всегда придерживался своих принципов быть искренним и старался в каждом клубе становиться лучше, чем я был. Надеюсь, я заставил вас всех гордиться.

Итак, начинается новая жизнь за пределами поля. Я останусь в «Комо». Просто не буду использовать свои бутсы и щитки. Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время.

А пока, болельщикам каждого клуба, за который я играл, моим товарищам по командам, тренерам и персоналу... от всего сердца, спасибо за то, что сделали это путешествие особенным, такого я не мог представить даже в самых смелых мечтах.

Спасибо футболу!

С любовью, Рафа».

В летнее трансферное окно 31-летний француз перешел в «Комо» на правах свободного агента. Он дебютировал за свою новую команду в матче Кубка Италии против «Сампдории», но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.