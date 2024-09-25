Вратарь «Эспаньола» устроил игры разума перед пенальти Мбаппе. Ответ Килиана попал на камеры и рассмешил Васкеса

Мбаппе отлично начал карьеру в «Мадриде». В матче с «Алавесом» француз забил свой седьмой гол в футболке «королевского клуба».

Килиан забивает уже в пяти матчах «Реала» подряд. Сохранить серию Мбаппе помог пенальти, реализованный в концовке матча шестого тура Ла Лиги против «Эспаньола». А ведь гола с одиннадцатиметрового могло и не быть – на это очень надеялся голкипер соперника.

Когда француз стоял у точки и перешептывался с Васкесом, к парням подошел Жоан Гарсия. Молодой вратарь «Эспаньола» что-то сказал Килиану, вероятно, он пытался сбить настрой нападающего перед пенальти. Не помогло.

«Я не понял ни одного чертового слова из того, что ты мне сказал», – с улыбкой ответил француз.

Стоявший рядом Васкес подхватил смех Мбаппе. А через минуту Килиан прошиб сетку ворот Гарсии.

С Кики такое не пройдет.

Шестой пенальти «Реала» в четырех играх – и опять на грани. Фанаты «Барсы» сходят с ума