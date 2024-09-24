😩 Винисиусу снова не понравилось судейство. В этот раз схлопотал желтую на 32-й минуте 🟨

Пока Мбаппе веселится с «Алавесом», Винисиус с ним же страдает.

Претендент на «Золотой мяч» добротно получил по ногам от защитника гостей.

Другой ракурс.

Жестко. Спору нет.

Хотя нет, есть. Пострадавший недоволен. В своем стиле - очень публично.

Пожаловался трибунам, побубнил себе под нос и удивился желтой карточке за поведение. Ничего нового.

Доколе?

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