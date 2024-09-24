😩 Винисиусу снова не понравилось судейство. В этот раз схлопотал желтую на 32-й минуте 🟨
Пока Мбаппе веселится с «Алавесом», Винисиус с ним же страдает.
Претендент на «Золотой мяч» добротно получил по ногам от защитника гостей.
Другой ракурс.
Жестко. Спору нет.
Хотя нет, есть. Пострадавший недоволен. В своем стиле - очень публично.
Пожаловался трибунам, побубнил себе под нос и удивился желтой карточке за поведение. Ничего нового.
Доколе?
Винисиус снова провоцирует соперников: попросил «заткнуться» фанов «Сосьедада»
«Ямаль тоже черный, но ему все аплодируют». Испанский журналист обратился к Винисиусу