«Свисток у твоих губ, когда на поле Маухуб». Свежая песня о судействе

«Динамо» поддержало флешмоб «Ростова» и тоже выложило трек о судействе в матче со «Спартаком».

Динамовцев задело удаление Эль-Мехди Маухуба. Он вышел на замену во втором тайме, схватил желтую карточку от Сергея Иванова за отмашку от судьи. Через пару минут марокканец получил вторую карточку за симуляцию и покинул поле.

Спели под мотив «Если б не было тебя…» Джо Дассена

«Свисток у губ» – Игорь «КЭШ» Лобанов feat. Сергей Иванов 🎶. Вдохновились прошедшим дерби и продолжаем флешмоб «Ростова» по музыкальным клипам. Возможно, через пару туров треков соберется на целый альбом 😉», – сказано в сообщении «Динамо».

Текст песни такой.

«Разве Маухуб был груб, но вот свисток у твоих губ,

Ты завелся от взмаха руки, словно это в первый раз, хотя летали час.

Угальде и Бонгонда просили желтую тебя, но свисток снова у твоих губ, когда на поле Маухуб, вторая тут как тут.

Если б не было тебя, Тюкавин б не забил мяча,

Но скажи, разве наш Маухуб был с тобой настолько груб? Свисток опять у губ.

Спросим мы у ЭСК, какая симуляция? У кого и когда и зачем, ну что за провокация, мы ждем реакцию», – пелось на мотив хита французского музыканта Джо Дассена Et si tu n’existais pas (с фр. - «Если б не было тебя…»).

«Арбитр был очень слабым». Динамовцы возмущались и в обычном формате

«Мы сильно удивлены тем, что увидели в матче, – мнение председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина . – В первом тайме была задана высокая планка единоборств, а во втором она резко опустилась. Далее ситуация, которую арбитр трактовал как повторное нарушение, приводит ко второй карточке и удалению Маухуба. Мы видели моменты, когда в единоборствах падали Угальде и Бонгонда и выпрашивали фол. Но там карточка не была показана».

Схожая позиция Марцела Лички : «Я всегда уважаю судей. В футболе каждый может ошибиться – игроки, тренеры, судьи. Я согласен с первой желтой карточкой Мехди за неспортивное поведение, но если второе предупреждение было показано за симуляцию, то почему остался без реакции момент с Бонгондой, когда тот пролетел над полем? Этот момент оказал большое влияние на игру в таком большом матче как «Спартак» – «Динамо». Других претензий к арбитру у меня нет – думаю, он отсудил хорошо».

Вингер «Динамо» Артур Гомес раскритиковал судейство в разговоре с «Чемпионатом»:

– Ты понял, за что показали Маухубу красную?

– Нет, не понял. Арбитр был очень слабым в этом матче, но это не зависит от нас.

– Вторая желтая была за симуляцию.

– Это его интерпретация. Не считаю, что судья провел хороший матч, но так бывает. Он тоже человек».

Эксперты – за «Динамо»: Маухуб не наиграл на вторую желтую

Экс-арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов в беседе с «Чемпионатом» посчитал, что игрок «Динамо» не заслужил красной:

«Удаление Маухуба на 74-й минуте – непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками – Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод.

Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую желтую, зная, что ВАР в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов – арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая желтая. Всю игру работал и одним моментом все загадил».

Сергей Лапочкин в разговоре с «Матчем» тоже не поддержал удаление Маухуба: «Конечно же, там есть элементы симуляции, но есть и физический контакт. Мажич с момента своего прихода неоднократно говорил, что вторая желтая карточка должна быть очевидная, такая, что всем все понятно. В этом эпизоде мы не видим явной второй желтой. Мне кажется, что в данном эпизоде Иванов ошибся и погорячился, удалив Маухуба с поля».

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«Клубы задали определенный тренд, и судьи сами дали повод на этот тренд, – добавляет Сергей Лапочкин. – Мне кажется, что клипы – не добрый юмор, а выражение негативного отношения к процессам в российском судействе. Личность арбитра здесь уже не важна, хотя это два наших лучших арбитра, и это должно напрягать руководителей судей.

Что может сделать РФС? Планомерно улучшать качество судейства, чтобы трактовки эпизодов были понятными и одинаковыми».

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф