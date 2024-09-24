💖 Лия Уильямсон из женского «Арсенала» - краш: играет в полузащите, участвует в фотосессиях и показах
Лия Уильямсон — английская футболистка, выступающая на позиции полузащитника в «Арсенале». Она также является капитаном сборной Англии. Лия принимала участие на ЧМ-2019, чемпионате Европы-2022 и на летних Олимпийских играх-2020.
Недавно девушка приняла участие в фотосессии, посвященной старту женского сезона АПЛ.
Фанат в соцсетях написал, что «обожает Лию» и прикрепил видео:
Лия ранее также принимала участие в модных показах. Например, Gucсi:
Но девушка выглядит отлично и во время матчей: