Ведущей «Ман Сити» ТВ очень не понравилась тактика «Арсенала»: «Есть ли большее удовольствие, чем видеть, как команда тянет время и пропускает на 90+8?»

Страсти по матчу «Манчестер Сити» – «Арсенал» (2:2) не утихают.

Ведущая «Манчестер Сити» ТВ Натали Пайк пришла в твиттер и оставила комментарий о тактике «Арсенала» на второй тайм. Команда Артеты села в оборону после удаления Леандро Троссарда в концовке первого тайма.

«Есть ли большее удовольствие, чем видеть, как команда тянет время и пропускает на 90+8’?» – написала девушка.

Пайк уже давно работает в клубном ТВ «Сити» - принимала участие в чемпионских парадах, работала в лайвах на домашних матчах и в студии. Также ее можно увидеть в качестве эксперта в программе Talking Balls на BBC Radio Manchester.

Натали также выиграла конкурс моделей High Street Honeys журнала FHM в 2004 году. Она появлялась на обложках FHM в 2005 и 2007 годах. Также девушка несколько раз появлялась на обложках журналов Zoo и Nuts. А еще попадала в список журнала FHM «100 самых сексуальных женщин» в 2005 (#26) и 2006 (#51) годах.