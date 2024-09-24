Герои 9-го тура РПЛ: Тюкавин вернулся, Волк растет, сюрприз в «Акроне» (не Дзюба)

И Батраков, и Батраков.

Сборная 9-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Давид Волк, вратарь, «Динамо» Махачкала (25,87%) – 7 очков

С пятью сэйвами отстоял героическую нулевую ничью против крепкого «Ростова». Давид растет вместе с командой, но дальше сложно: московское «Динамо» (д), «Факел» (г), ЦСКА (д). Календарь не располагает к основ, но брать в запас можно.

Александр Филин, защитник, «Химки» (0,77%) – 6 очков

Немало опытных игроков брали Александра на старте за цену (5), затем популярность пошла на спад. С «Оренбургом» Филин засушил – впервые в сезоне. Впереди «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (г) и «Локомотив» (д). Покупать Александра не стоит. Календарь плохой, «Химки» редко играют на ноль, а Филин – не самый атакующий из защитников.

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Алексей Батраков, полузащитник, «Локомотив» (55,87%) – 12 очков

Главный чит РПЛ борется за статус лучшего бомбардира. Теперь дубль «Пари НН». Батраков, конечно, нужен. С учетом формы – можно ставить в основу против «Спартака». Следом «Крылья Советов» (д) и «Химки» (г), на эти туры Батраков может быть и капитаном.

Стефан Лончар, полузащитник, «Акрон» (2,30%) – 8 очков

Даже в менее сильных чемпионатах Венгрии, Сербии, Хорватии и Черногории не забивал за сезон более четырех мячей. В последних матчах Лончар расцвел: 2+1 за две игры. Будет здорово, если недорогой игрок (6) раскроется в атаке, но лучше подождать. Впереди «Ростов» (г). Если и там Стефан будет активен в нападении, можно купить под «Пари НН» (д).

Константин Тюкавин, нападающий, «Динамо» (32,75%) – 11 очков

Вернул форму прошлого сезона, забивает второй тур подряд, теперь дубль «Спартаку». 5% фэнтези-менеджеров его продали – очень зря. Если верите, что такой Тюкавин с нами надолго, берите под махачкалинское «Динамо». Будет хороший вариант для капитана.

Дедлайн 10-го тура – 27 сентября (пятница) в 16:30 мск . Тур откроет матч «Оренбург» – «Пари НН».