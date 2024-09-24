У тренера «Партизана» пластырь на лице после 0:4 от «Црвены» – фанаты побывали в раздевалке

Дичь в Сербии.

Противостояние «Црвены Звезды» и «Партизана» – одно из самых ярких в Европе. Поражение в нем всегда слишком болезненное: вот и фанаты «Партизана» пришли покричать в раздевалку после унизительного разгрома.

После этого тренер Александар Станоевич пришел в необычном виде.

Первый разгром за 16 лет – фанаты в ярости, тренер в шоке

В девятом туре «Партизан» принимал «Црвену Звезду» и уже по предстартовым раскладам практически не имел шансов – сейчас у команд разный уровень. В первом тайме «Партизан» еще огрызался против фаворита, во втором защита затрещала, а вратарь пропустил между ног. При этом итог обоих таймов был одинаковым – по 0:2 в каждом, всего – 0:4. Один из ассистов на счету Егора Пруцева.

Крупных побед в чемпионате над «Партизаном» «Црвена Звезда» не одерживала с 2008 года – тогда было 4:1.

В таблице «Црвена Звезда» идет первой с разницей мячей 25:4 и только одной потерей очков. У «Партизана» на игру меньше, а вот по очкам отстают уже на 11: забили на 16 голов меньше «Црвены Звезды» даже на таком коротком отрезке.

На послематчевую пресс-конференцию главный тренер «Партизана» Александар Станоевич пришел с пластырем на лбу и отметинами на носу. Оказалось, повлияли фанаты «Партизана», которые пробрались в раздевалку.

Станоевич объяснил: «Недовольные болельщики разбили окно [снаружи], стекло попало по нам, меня порезало. Физического контакта не было. Разбилось стекло, пошла кровь. Давайте не будем сейчас устраивать театр».

Во втором тайме фанаты требовали отставки тренера и, уже попав в раздевалку, сказали ему, что он их «предал» и «продал клуб». По поводу скандирований об отставке Станоевич сказал, что уважает позицию болельщиков: «Это нормально».

Но из-за других претензий – вскипел: «Это отвратительно и ко мне не применимо. Я уходил даже [после сезона] с 98 очками. От ответственности никогда не уходил. Но «продал»? Кому?»

В комментариях на mozzartsport.com пояснили: «Ты продался, потому что ты – часть этого руководства!» Многие фанаты недовольны президентом «Партизана» Милорадом Вучеличем и гендиректором Милошем Вазурой – их имена нередко встречаются в обсуждениях. Летом против них уже устраивали серьезный марш протеста с ультиматумом покинуть клуб. У самих фанатов сейчас нет единства, но и с руководством они совсем не дружат.

Дошло до того, что перед дерби одна из группировок «Партизана» пробралась на поле и подожгла газон собственного стадиона! Клуб, конечно, связался с полицией, а агрономам привалило дополнительной работы перед матчем.

Поле действительно смотрелось странно:

Станоевич же прокомментировал и игру: «Это позор для всех нас. Прошу прощения у каждого фаната «Партизана». Беру на себя ответственность за произошедшее. Это самое тяжелое поражение, которое я пережил».

Тренер выигрывал чемпионат с «Партизаном», выбивал «Сочи» из еврокубков, получил 9 голов от киевского «Динамо»

Станоевич в юности занимался в школе «Партизана», а как игрок провел в нем два сезона и выиграл Кубок Югославии. Сейчас – уже третий раз работает с «Партизаном» в качестве тренера.

Сначала он дважды стал с ним чемпионом в 2010-м и 2011-м, а потом приходил в 2020-м еще на пару лет (заодно выбил «Сочи» из Лиги конференций), но оба раза уступал титул «Црвене Звезде» Деяна Станковича.

Отсылка к 98 очкам – это сезон-2021/22, где «Партизан» набрал столько за 37 туров (31 победа), но выше все равно оказалась «Звезда» с сотней баллов. Тогда Станоевич ушел. Через пару лет – вернулся в третий раз.

Пока совсем не получается. Помимо провала в чемпионате «Партизан» за месяц вылетел из трех евротурниров: запустил девять голов за два матча от киевского «Динамо» в ЛЧ, уступил «Лугано» в ЛЕ, проиграл оба матча «Генту» в ЛК. Последний раз команда побеждала 4 августа.

Да и больших успехов в чемпионате фанаты ждут очень давно. Последний раз «Партизан» становился чемпионом в 2017 году. С тех пор семь титулов взяла «Звезда».

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Фото: globallookpress.com /Marko Metlas