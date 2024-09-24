🎥 Таксист подвез Ямаля и попросил его записать видео для племянницы. Реакция девушки бесценна

17-летний Ламин Ямаль в силу возраста пока не может сдать на права. Для передвижения по Барселоне юноша использует такси.

Одному водителю повезло встретить каталонскую суперзвезду в своей машине. Оказалось, что племянница таксиста – большая поклонница Ламина. Мужчина вежливо попросил игрока записать видео для девушки.

Ямаль не отказал и осчастливил свою молодую болельщицу. Посмотрите на эти эмоции:

В соцсетях оценили поступок Ямаля:

💭 «Она этого никогда не забудет! Спасибо Ламину за воспоминания для болельщицы».

💭 «Золотой мальчик с золотым сердцем».

💭 «Для него это ничего не стоило, а девчушка запомнит эти эмоции навсегда. Красивая история».

💭 «Я завидую тому, что он получает столько любви в этом возрасте.... Также молюсь, чтобы он оставался в форме и через много лет закончил свою великолепную карьеру в нашем клубе».

💭 «Это трогательный жест от Ламина Ямала! Это показывает, как сильно он ценит своих поклонников и какой он приземленный, даже в таком юном возрасте и с такой славой. Спасибо, что поделились с нами этим моментом!»

Как вам поступок Ламина?

«Они убьют его». У «Барсы» впереди игра с самой грязной командой Ла Лиги, и фанаты уже боятся за Ямаля