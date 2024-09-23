📹Коутиньо все еще хорош. Вернулся в родной клуб, в последнем матче с легкостью накрутил двоих

Бразильскому хавбеку Филиппе Коутиньо всего 32 года, а он уже второй сезон находится вне европейских топ-чемпионатов. Прошлый год он отыграл в катарском «Аль-Духайле», а этим летом перебрался домой в «Васко да Гама».

Коутиньо безусловно построил отличную карьеру и поиграл в «Интере», «Баварии», «Ливерпуле» и «Барселоне», но некоторая недосказанность все равно осталась. Но кажется, что в родной стране бразилец все еще иногда показывает проблески не до конца растраченного таланта.

Пока Филиппе выходит лишь на замену, но за пять матчей уже успел забить гол . Причем получился он красивым.

В последнем туре «Васко да Гама» проиграл «Палмейрасу» (0:1), но Коутиньо записал на свой счет красивый финт, которым обыграл двух соперников и заслужил сотни тысяч просмотров в соцсетях.

Так это выглядело на повторе с телевизионной камеры:

А так − в прямом эфире с более привычного ракурса.