📹Коутиньо все еще хорош. Вернулся в родной клуб, в последнем матче с легкостью накрутил двоих
Бразильскому хавбеку Филиппе Коутиньо всего 32 года, а он уже второй сезон находится вне европейских топ-чемпионатов. Прошлый год он отыграл в катарском «Аль-Духайле», а этим летом перебрался домой в «Васко да Гама».
Коутиньо безусловно построил отличную карьеру и поиграл в «Интере», «Баварии», «Ливерпуле» и «Барселоне», но некоторая недосказанность все равно осталась. Но кажется, что в родной стране бразилец все еще иногда показывает проблески не до конца растраченного таланта.
Пока Филиппе выходит лишь на замену, но за пять матчей уже успел забить гол. Причем получился он красивым.
В последнем туре «Васко да Гама» проиграл «Палмейрасу» (0:1), но Коутиньо записал на свой счет красивый финт, которым обыграл двух соперников и заслужил сотни тысяч просмотров в соцсетях.
Так это выглядело на повторе с телевизионной камеры:
А так − в прямом эфире с более привычного ракурса.