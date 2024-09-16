Вы уже забыли про Коутиньо? А он феерит в Бразилии⚽

С этого сезона бывший игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перебрался в Бразилию, где выступает на правах аренды за клуб «Васко да Гама», в котором он начинал свою карьеру.

Казалось бы, европейские болельщики уже должны начать забывать про Коутиньо – предыдущий сезон он провел в чемпионате Катара, играя за «Аль-Духаиль», теперь вернулся в Бразилию. Однако Коутиньо умеет напомнить о себе и о том, что является топовым футболистом.

В эти выходные 32-летний Филиппе забил свой первый гол за «Васко да Гама» после возвращения в клуб. Бразилец нанес сокрушительный удар головой по воротам «Фламенго» на 87-й минуте встречи, чем помог своей команде вырвать ничью в матче (1:1).