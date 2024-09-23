Суперкомпьютер пересчитал финальную таблицу АПЛ. Для фанатов «МЮ» и «Челси» есть хорошие новости

Как считает беттинговый суперкомпьютер, который предсказал итоговую таблицу АПЛ, в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» может преподнести приятный сюрприз.

«Красные дьяволы» не слишком уверенно начали новую кампанию: набрали в пяти турах всего 7 очков, занимают лишь 11-е место. Но даже несмотря на ничью 0:0 с «Кристал Пэлас», для них не все потеряно.

На суперкомпьютере BETSiE запустили алгоритм, который показал финальную таблицу АПЛ сезона-2024/25. Он поставил «МЮ» на пятое место, чего может быть достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Конечно при условии, если Англия в таблице коэффициентов УЕФА поднимется с третьей на вторую строку.

Что за пятое место? Каждый год УЕФА предоставляет дополнительное место в Лиге чемпионов тем двум лигам, которые показали наиболее хорошие результаты в еврокубках предыдущего сезона. Сейчас по пять мест получили Серия А и Бундеслига, а в новом году АПЛ виртуально идет на первом месте.

Фанатам «МЮ» не стоит расслабляться, потому что гонка обещает быть серьезной: «манкунианцы» всего на одно очко опережают «Астон Виллу», а «Тоттенхэм» − на два.

Удивляет то, что «Челси» предрекают четвертую строку, хотя в последних матчах команда Энцо Марески нащупала победную волну.

В центральном матче тура и первого круга «Манчестер Сити» вырвал ничью у «Арсенала». Последние годы именно эти команды разыгрывают чемпионство, но побеждали все равно «горожане». Суперкомпьютер считает, что так случится и в этом году.

Однако в отличие от прошлого сезона, когда борьба была вплоть до последнего тура, в этом «канониры» могут проиграть куда больше − 8 очков, а не два. Причем и количество баллов заметно уменьшится − не 89, а 77. При этом «Ливерпуль» будет дышать им в спину.

А вы согласны с симуляцией суперкомпьютера? Пишите в комментариях.