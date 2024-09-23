Холанд забил 100 голов за «Ман Сити» так же быстро, как Роналду за «Реал». А у кого больше голов с пенальти?

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает бить рекорды в АПЛ. По подсчетам статистического ресурса Squawka , норвежцу потребовалось всего 105 матчей, чтобы забить 100 голов за манчестерский клуб.

Он повторил мадридское достижение Криштиану Роналду, которому также понадобилось 105 игр на 100 мячей.

Однако на радость фанатов португальца его достижение чуть лучше, чем у норвежца. Почему? Все дело в количестве голов, забитых с пенальти.

Из ста мячей восемнадцать Холанд забил с одиннадцатиметровой отметки:

В то время как Роналду на один меньше − семнадцать, причем сотый как раз был с пенальти в ворота «Лиона»:

У Криштиану есть еще одно заметно преимущество − он исполнял штрафные удары. На тот момент они еще не стали мемом и Роналду двенадцать раз (считаются только голы с прямого удара) таким образом огорчал вратарей.